Hilflose Person im Naturschutzgebiet

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Zur Personenrettung ist die Feuerwehr ins Gebiet Ofenwisch ausgerückt. (Foto: dpa )

Eine ältere Person ist am Sonntagnachmittag von Passanten aus einem Gebüsch im Naturschutzgebiet Ofenwisch zwischen Kanal und Donau in Riedlingen gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Einsatzleiter vom Dienst telefonisch darüber informiert und fuhr den Einsatzort zur Erkundung und Einweisung des Rettungsdienstes an.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 14:28 Von: sz