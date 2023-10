Die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins bietet am Sonntag, 15. Oktober, eine Herbstwanderung auf der Uracher Alb an. Es ist die letzte Tageswanderung des laufenden Jahres, heißt es in der Pressemitteilung. Treffpunkt und Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz bei der Stadthalle. Die Schlusseinkehr ist im Gasthaus „Adler“ in Grüningen vorgesehen. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.

Ausgangspunkt der 13 Kilometer langen Rundwanderung ist der kostenpflichtige Parkplatz Gestütshof St. Johann. Von hier führt der Wanderweg durch den Gestütshof und auf dem Hauptwanderweg 1 Richtung Wanderheim Ehninger Weide zum Aussichtspunkt Grüner Fels. Zur Mittagspause erreichen die Wanderer das Rossfeld. Während des Aufenthaltes können Teilnehmer den Rossfels mit Gipfelkreuz erklimmen. Trittsicherheit ist erforderlich, teilt der Albverein mit. Nach der Pause verläuft der Weg zum Olgafels und dem Sonnenfels. Es besteht die Möglichkeit, die Höllenlöcher zu durchwandern. Danach führt der weitere Weg zur Höllenlochhütte und zur Verlorenen Hütte sowie zur Fohlenweide und weiter zum Aussichtsturm Hohe Warte. Danach ist es bis zum Ausgangspunkt nicht mehr weit. eine Abkürzung wird angeboten.