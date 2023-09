Herbst-Pflanzenbörse und Gartenflohmarkt

Eine große Vielfalt an Pflanzen kann am 30. September, 9.30 bis 12 Uhr, vor der Stadthalle in Riedlingen bei der Pflanzenbörse des BUND Riedlingen erworben, getauscht oder verschenkt werden. Bei der Pflanzenbörse sind auch noch alte Bauerngartenstauden wie unter anderem Ehrenpreis, Rittersporn und Junkerlilie zu finden. Jede und jeder darf überschüssige und im eigenen Garten gewachsene Pflanzen anbieten. Ein besonderer Vorteil der angebotenen Pflanzen ist deren Regionalität. Was hier gewachsen ist, ist an die hier vorherrschenden klimatischen Bedingungen weitestgehend angepasst und besitzt damit eine größere Robustheit gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Neben der Pflanzenbörse können auch Gartengeräte, Fachbücher und Weiteres rund ums Thema Garten den Besitzer wechseln. Alle Hobbygärtner und -gärtnerinnen sind zur Teilnahme aufgerufen, Standgebühren werden nicht erhoben.