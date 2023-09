Hagel und Dörflinger sprechen mit Riedlinger Narrenzunft

Zwar sind es noch einige Monate bis zur Fasnet, trotzdem hat der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) gemeinsam mit Manuel Hagel, dem Vorsitzenden der CDU–Landtagsfraktion schon jetzt, mit Vertretern der Riedlinger Narrenzunft Gole gesprochen. Dabei ging es um Entlastungen für das Ehrenamt und Vereine.

„Die Fasnet in Oberschwaben ist Kultur und Lebensfreude gleichermaßen. Dahinter stecken viel Leidenschaft und viel Arbeit. Die Vereine und Ehrenamtlichen sehen sich aber mit zunehmenden Auflagen und Vorschriften konfrontiert. Diese Bürokratie bremst, verursacht hohe Kosten und erstickt das großartige ehrenamtliche Engagement. Das muss sich dringend ändern“, sagte Dörflinger.

„Die Haftungsauflagen, Sicherheitsanforderungen und Genehmigungsverfahren haben in den vergangenen Jahren so sehr zugenommen, dass kaum noch jemand bereit ist, verantwortliche Positionen im Verein zu übernehmen. Ich habe da selbst immer wieder schlaflose Nächte, wenn ich daran denke, was ich mittlerweile als Vorstand alles unterschreiben muss“, sagte Gole–Zunftmeister Thomas Maichel und ergänzte: „Es gäbe viele Verbesserungsmöglichkeiten und Erleichterungen, wie beispielsweise jährlich wiederkehrende Genehmigungsverfahren für traditionelle Brauchtumsveranstaltungen, die immer gleich ablaufen, nur noch einmalig für mehrere Jahre geltend zu machen.“ Eine lange Liste an Vorschlägen habe er den Abgeordneten übergeben. Diese reiche von der Entschlackung bei Haftungsthemen über den immer umfangreicheren und kostenintensiveren Versicherungsschutz bis hin zum Dickicht an Anträgen, Sicherheits– und Evakuierungskonzepten. Gerade diese seien mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden und könnten ohne Fachexpertise kaum mehr gestemmt werden.

„Mich beeindruckt der Einsatz und das Herzblut, dass die Ehrenamtlichen in die Fasnet stecken. Damit das auch in Zukunft erhalten bleiben kann, brauchen wir schlanke und moderne Strukturen, welche unseren Vereinen das Leben erleichtern und unter die Arme greifen. Das wollen wir jetzt gemeinsam anpacken“, sagte Manuel Hagel. Sein Kollege Thomas Dörflinger habe hier bereits die Vereine im Kreis Biberach angeschrieben und konkrete Beispiele für Regulierungsabbau erfragt. Er sei damit einer der ersten, die sich um dieses Thema gekümmert hätten. „Mir ist bewusst, dass es manchmal dicke Bretter sind, die es zu bohren gilt, um Dinge zu verändern. Die konkreten Verbesserungsvorschläge der Narrenzunft werden in die Arbeit meiner Fraktion zur Entlastung der Vereine und des Ehrenamtes einfließen“, so Dörflinger.