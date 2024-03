(mka/beß) - Der frühere Baumarkt Selg im Gewerbegebiet Mancherloch wurde, bei laufendem Betrieb, modernisiert und umgebaut. Das Ende der Maßnahmen wurde jetzt mit der offiziellen Neueröffnung gefeiert, an der sich auch Bürgermeister Schafft beteiligte.

Personal wurde aufgestockt

Der neue Geschäftsführer Fritz-Andreas Neidhart zeigte sich in seiner Rede zur Eröffnung stolz: „Dieser Hagebaumarkt ist traditionell und hat Flair.“ Der Gebäudezustand sei vor ein paar Monaten noch sehr schlecht, das Dach undicht und der Boden in keinem guten Zustand gewesen. Jetzt wurde der Markt neugestaltet. Über einen neuen Eingang, rund 100 Einkaufswägen und auch eine 25-prozentige Personalaufstockung kann man sich freuen. „Wir werden weiter wachsen und hoffen, dass der Markt gut angenommen wird.“ Unter anderem wurde das Gartencenter durch die komplette Überdachung aufgewertet.

Der Vorbesitzer Christoph Selg berichtete, die Übernahme sei reibungslos abgelaufen. „Mehr Attraktivität gibt es nicht. Im Markt steckt viel Herzblut, Schweiß und Engagement.“ Aus der Familie Selg gab es keine Nachfolger. Als Pionier der Heimwerkerszene in Oberschwaben hatte Selg 1985 in Riedlingen den ersten großflächigen Markt für den Heimwerkerbedarf im weiten Umkreis eröffnet und bis 2022 betreiben. Neidhart, der den 5500 Quadratmeter großen Riedlinger Markt zum 1. Oktober 2022 übernommen hat, leitet seit vielen Jahren ein traditionelles Familienunternehmen, das in vierter Generation im Bayrischen Oberland an den Standorten Starnberg, Weilheim, Penzberg, Peißenberg und Garmisch-Partenkirchen fünf Hagebaumärkte mit Gartencenter betreibt.

Ältester Palettenhersteller Deutschlands

Hagebau zählt mit mehr als 1400 inhabergeführten Standorten in Deutschland Hagebau zu den drei führenden Baumärkten. Die Neidhart-Gruppe erzielt nach eigenen Angaben mit mehr als 400 Mitarbeitern rund 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Ihre Anfänge gehen aus das Jahr 1907 zurück. Sie firmiert als ältester Palettenhersteller Deutschlands und ist seit 1950 Systemlieferant der Automobilindustrie. Neben der Herstellung und dem Vertrieb von Spezialverpackungen aus Holz gehört auch die Projektentwicklung von Gewerbeimmobilien zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens.