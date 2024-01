Riedlingen

Gutscheine und Goldmünzen

Riedlingen / Lesedauer: 2 min

Sie gehörten zu den glücklichen Gewinnern der Jubiläumsverlosung der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr. Links im Bild Vorstandssprecher Albert Schwarz. (Foto: Waltraud Wolf )

An Stehtischen mit einem Glas Sekt oder einem anderen Getränk in der Hand erwarteten am Freitagabend rund 50 Frauen und Männer im Veranstaltungsraum der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen-Federsee voller Spannung, was ihnen die Jubiläumsverlosung als Gewinn beschert hat. Sie hatte dazu an ihre Hauptstelle in Riedlingen eingeladen.