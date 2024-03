Guter Geist des ehemaligen Riedlinger Krankenhauses ist verstorben

110 Jahre lang haben die Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul das Krankenhaus in Riedlingen mit betreut. Von 1903 bis 2013 wurden sie von Untermarchtal nach Riedlingen entsandt; 187 Schwestern waren es im Laufe der Jahre. Eine von ihnen war Schwester Irmburga. Von 1960 bis zum Ende der Ära der Schwestern in Riedlingen tat sie ihre Dienste hier. Zahlreiche Riedlinger - darunter Patienten, Ärzte, Krankenschwestern und Verwaltungspersonal des Krankenhauses - erinnern sich an die immer pflichtbewusste und respektvoll gesehene Schwester. Ende Oktober ist Sr. Irmburga nach einem Sturz im Pflegeheim Maria Hilf in Untermarchtal verstorben.

Versorgung der Krankenhauskapelle

Als Helene Nikel war Sr. Irmburga 1929 in Bühlertann nahe Schwäbisch Hall geboren worden. Nach Volksschule, Hauswirtschaftsschule und Arbeit als Hausgehilfin wurde sie im Marienhospital in Stuttgart zur Krankenschwester ausgebildet. 1957 trat sie in die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal ein und wurde 1959 Sr. Irmburga. Im April 1960 begann sie ihren Dienst am Krankenhaus in Riedlingen, zuerst als Krankenschwester, dann als Oberin und Pflegedienstleiterin, ab 1990 vorwiegend als Seelsorgerin. Zu ihren Aufgaben gehörte bis zum Riedlinger Ende die Versorgung der Kapelle des Krankenhauses, die Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden. Als die Vinzentinerinnen abgezogen wurden, lebte Sr. Irmburga zuerst im Konvent des Guten Hirten in Untermarchtal. Mit beginnender Demenz musste sie ins Pflegeheim des Klosters, „Maria Hilf“, wechseln.

Ursula Schlaucher und Marlies Bühler erinnern sich

Ursula Schlaucher aus Uigendorf und Marlies Bühler aus Riedlingen erinnern sich lebhaft an ihre Zeit mit Sr. Irmburga; beide haben lange Jahre unter ihrer Ägide als Krankenschwestern gearbeitet, sie in den letzten Jahren gepflegt und besucht. Als überaus strukturiert, korrekt, immer ansprechbar und sich um alles kümmernd beschreiben beide ihre ehemalige Vorgesetzte. „Das Krankenhaus war ihr Kind“, fasst es Ursula Schlaucher zusammen. Und Marlies Bühler ergänzt: „Sie war immer ein positiver, ausgeglichener Mensch.“ Allerdings, sagt Marlies Bühler, habe Sr. Irmburga ihre Korrektheit wohl auch ein bisschen im Weg gestanden. Dennoch sei sie zu allen ausgesprochen freundlich gewesen, habe auch die freudigen Ereignisse geteilt.

Immer zur Stelle

Selbst bei Notfällen im Krankenhaus, bei Personalnot oder nachts, sagt Marlies Bühler, sei Sr. Irmburga nahezu sofort bereit gestanden, komplett angezogen - auch dank ihrer Ordnungsliebe. Diese Ordnungsliebe, bis zum Ende ihres Lebens präzise praktiziert, charakterisiert Ursula Schlaucher. Um beispielsweise ihre Haare unter dem Schleier zu ordnen, habe Sr. Irmburga eine ganze Reihe an Haarspangen und -klemmen gebraucht. „Und die legte sie alle absolut akkurat bereit - beim Ausziehen wie beim Anziehen.“ Noch hochbetagt und mit beginnender Demenz habe sie die Nachtschwester genau kontrolliert, ob Kleid und Schleier korrekt aufgehängt und abgelegt waren. Und außerdem, ergänzt Ursula Schlaucher, kenne sie Sr. Irmburga nur äußerst korrekt gekleidet; einen Fleck auf ihrer Kleidung ertrug sie nicht.

Marlies Bühler (links) und Ursula Schlaucher haben unter Sr. Irmburga gearbeitet und den Kontakt zu ihr gehalten. (Foto: Eva Winkhart )

Marlies Bühler, die immer ein respektvolles Verhältnis zu Sr. Irmburga hatte, beschreibt sie: „Seit ich sie gekannt habe, war sie immer gleich: sehr schlank, sehr beweglich.“ Rad fahrend sei sie in ihrer Riedlinger Zeit in der Stadt unterwegs, beim bergwandern - in Zivilkleidung! - fast nicht zu erkennen gewesen. Allerdings stellte Marlies Bühler bei ihren Besuchen zuerst im Alters-, dann im Pflegeheim fest, dass die betagte Schwester immer kleiner und gebückter geworden ist; beim letzten Besuch im vergangenen Sommer wirkte sie sogar gebrechlich und apathisch. Zufällig seien sie jedoch zum Singen gekommen und da sei Sr. Irmburga aufgelebt, habe mitgesungen - zum Erstaunen ihrer Mitschwestern.

Bereits vor mehreren Jahren, sagt Marlies Bühler, sei es Sr. Irmburga klar gewesen, wie es mit ihrer Demenz weitergehen könne. Sie habe ihre Situation sehr realistisch eingeschätzt und ihre Besucherin gebeten, auch noch zu kommen, wenn sie sie nicht mehr erkenne. Nun ist sie am 25. Oktober gestorben, nach einem unglücklichen Sturz wenige Tage zuvor.

Hintergrund

Zwei der Vinzentinerinnen, die einst in Riedlingen Dienst taten, leben noch im Kloster in Untermarchtal: Sr. Agathina und Sr. Berthelma. Die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul haben ihr Mutterhaus hier. Sie leisten karitative Arbeit, unterhalten soziale Dienste und Einrichtungen in Süddeutschland und kümmern sich besonders um junge und alte Menschen mit Einschränkungen. Sie betreiben unter anderen das Marienhospital in Stuttgart, Klinik und Therme in Bad Ditzenbach, mehrere Missionsstationen in Tansania und Äthiopien. Zum Mutterhaus gehört auch ein Alten- und Pflegeheim - für ihre Schwestern wie für die Allgemeinheit.

Vinzenz von Paul (1581 bis 1660) war französischer Priester, wurde 1729 selig- und 1737 heiliggesprochen. Er gilt als Begründer der neuzeitlichen Karitas. Sein Leitsatz: „Liebe sei Tat.“