Grüne laden zu Gespräch über Carsharing in Riedlingen ein

Die Grünen Riedlingen laden zu einem Grünen Tisch am Donnerstag, 23. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus Hirsch in Riedlingen ein. Dabei wollen sie mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Carsharing in Riedlingen ins Gespräch kommen.

In Zeiten des Klimawandels, wird der öffentliche Verkehr zunehmend eine wichtige Rolle spielen. Vor allem im ländliche Raum kann Carsharing eine notwendige Ergänzung sein, um das eigene Auto oder zumindest den Zweitwagen zu ersetzen, wie die Grünen mitteilen. Am Beispiel von teilAuto Biberach, wird Thomas Hellmuth aufzeigen, wie dies praktisch aussehen kann.