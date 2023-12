Im Mai dieses Jahres würdigte die Stadt Riedlingen mit der Bürgermedaille das außerordentliche Engagement von Josef Frede bei der Gründung der Jugendmusikschule vor 50 Jahren, die auf seine Initiative zurückgeht. Am 28. November ist er nach längerem Krankenhaus-Aufenthalt gestorben. Er wurde 85 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und vier Kinder mit Familien.

Als Lehrer ans Kreisgymnasium gekommen

Der gebürtige Essener war 1967 als junger Lehrer an das Kreisgymnasium nach Riedlingen gekommen, um Englisch und Französisch zu unterrichten, wurde aber von Anfang an in der Unterstufe mit dem Fach Musik betraut. Selber Privatunterricht in Blockflöte und Cello erteilend und mit dem Wunsch eines Instrumentalunterrichtes für seine Tochter Stefanie erkannte er den Bedarf für „mehr qualifizierten Instrumentalunterricht in Riedlingen, der möglichst vielen Kindern zugutekommen sollte“.

Gemeinderat wollte Musikschule nicht mittragen

Eine Musikschule in städtischer Trägerschaft zu installieren, trug der Gemeinderat nicht mit, so kam nur ein eingetragener Verein „mit Unterstützung der Stadt“ in Frage. Frede hielt in seiner Dankesrede bei der Verleihung der Bürgermedaille fest: „Die pädagogische Bedeutung des instrumentalen Musizierens für die geistige, emotionale und soziale Entwicklung des jungen Menschen ist unbestritten“. Die gesellschaftliche liege in der Gewinnung von qualifizierten Lehrkräften, verbunden mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und der möglichen Heranführung besonders Begabter an einen Beruf als Musiker oder Musiklehrer, der Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt und der Möglichkeiten, Menschen zusammenzuführen und weitere Musizierformen anzuregen. Für eine hat er selber gesorgt, nämlich die Gründung eines „Kammermusikkreises“ im Jahr 1977. Daraus entwickelte sich das Kammerorchester von heute. Was die politische Bedeutung anbelangt, unterstrich Frede die Attraktivität einer Musikschule bei der Gewinnung von Führungskräften in Industrie und Verwaltung.

Vielfältiges Engagement

Frede übernahm nach der Gründung im September 1973 sowohl die Leitung der Jugendmusikschule, wie auch den Vorsitz im Verein. Er gehörte ab 1980 dem Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg an und nahm in dieser Funktion zum Beispiel an Debatten und Diskussionen im Kultusministerium teil und wurde schließlich mit der Vorprüfung der Zuschuss-Anträge betraut. Bald wurde er in eine Jury des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ berufen, zunächst auf Regionalebene, später als Vorsitzender einer Jury im Landeswettbewerb und das in fast allen Instrumentengattungen. Im April 1985 ereilte ihn ein schwerer Herzinfarkt. Er gab Musikschulleitung und Vereinsvorsitz ab. Im Landesverband war er nur noch als Juror tätig. Die Entwicklung der Musikschule jedoch verfolgte er bis zuletzt mit großem Interesse.

Bigband am Kreisgymnasium gegründet

Nachdem sich Josef Frede durch Fortbildungsveranstaltungen und einem Zusatzstudium die Qualifikation des Schulmusikers erworben hatte, bildete der Musikunterricht immer mehr den Schwerpunkt seines Lehrauftrages am Kreisgymnasium Riedlingen, von dem er als Oberstudienrat 2001 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Ihm wurde bescheinigt, vor allem in Arbeitsgemeinschaften viele Schüler im Instrumentenspiel und Singen gefördert und dafür begeistert zu haben. Unvergesslich geblieben ist die Bigband, die er nach einem Projekttag auf Wunsch von Schülern am Kreisgymnasium installiert und mit genauso viel Leidenschaft geleitet hat, wie andere musikalische Schulprojekte.

Eng verbunden war Frede auch mit der Kunst der Riedlinger Malerin Gerda Sorger, für die er mehrmals als Laudator wirkte. Das führte ihn am 9. September auch zum Sommerfest des Kunstkreises 84 Riedlingen, der ihr eine kleine Schau widmete.

Die Beerdigung Josef Fredes ist auf 16. Dezember, 11 Uhr, auf dem Riedlinger Friedhof terminiert. Das Requiem findet am Freitag, 15. Dezember, 17 Uhr, in der Sankt Georgs-Kirche statt.