‐ Rund 16 000 Besucher werden zum großen Narrentreffen in Riedlingen Anfang kommenden Jahres erwartet. Wie groß der organisatorische Aufwand dafür ist, wurde am Montag bei der Vorstellung des Programms im Gemeinderat deutlich. Auch weil die Kosten für Sicherheitsvorkehrungen einen Großteil der Kosten ausmacht, wünscht sich die Zunft von der Stadt finanzielle Unterstützung. Ein Gemeinderat nahm dabei auch die Gastronomen in die Pflicht.

70 Seiten Sicherheitskonzept

Nach zahlreichen Besprechungen mit der Stadtverwaltung und drei größeren Sitzungen habe die Narrenzunft gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Bauamt ein über 70 Seiten umfassendes Sicherheitskonzept erstellt, erklärte Thomas Maichel, 1. Vorsitzender der Narrenzunft Gole. Nach dem Projektstart im Oktober 2022 wurden 12 Ausschüsse gebildet, die sich in ihren Sitzungen unter anderem mit Finanzen, Werbung, Umzug, Verkehr und Parkplätze sowie dem Sicherheitskonzept beschäftigen.

Bürokratie nimmt Überhand

„Wir wollen ein unvergessliches Narrenfest feiern“, sagte Maichel zu den Räten. Dafür brauche man jedoch die Unterstützung der Stadt Riedlingen. Konkret wünscht sich die Narrenzunft Entlastungen in Höhe von bis zu 15.000 Euro bei Bauhofleistungen, rund 4000 Euro bei Liegenschaftskosten und Gebühren, 1400 Euro Unterstützung für die Ehrentribühne der Stadt Bad Saulgau und eine Übernahme der außerordentlichen Reinigungskosten für die öffentlichen Toiletten. Vor allem die Kosten für die Organisation, wie Zelte, Toiletten, Security und Reinigung, habe der Zunft aber schon schlaflose Nächte bereitet. Im Finanzplan des Vereins tauchen sie mit 46.000 Euro als größter Kostenpunkt auf. Gemeinderat Manfred Schlegel (Mtg!) wollte von Maichel daraufhin wissen, wie sehr der bürokratische Aufwand für das Sicherheitskonzept in den vergangenen zehn Jahren gestiegen ist. „Das ist kein Vergleich zu damals, wir hören aber Ähnliches von Zünften etwa aus Sigmaringen.“ Oberste Priorität habe auf jeden Fall die Sicherheit der Veranstaltung, die mit dem aktuellen Konzept gewährleistet sei, soweit es irgendwie gehe.

Kein Narrentreffen ohne Schnapsausschank

Dorothea Kraus-Kieferle (WIR) forderte in diesem Zusammenhang, das Sicherheitspersonal mit Namensschildern auszustatten. „Ich habe das schon mehrmals beantragt“, sagte sie. Maichel erklärte, das Sicherheitspersonal habe in der Vergangenheit bereits Namensschilder getragen. Im Hinblick auf den Alkoholkonsum wollte Franz-Martin Fiesel (CDU) wissen, ob das Narrentreffen nicht auch ohne Schnapsausschank möglich sei. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das nicht umsetzbar ist, sagte Maichel.

Schafft lobt Planungen

Bürgermeister Marcus Schafft lobte die akribische Planung der Narrenzunft. Das Narrentreffen biete eine große Chance für bürgerschaftliches Engagement und helfe, Riedlingen lebendig zu halten. Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass man heute anders feiere als früher. „Wir können nicht 10.000 Menschen in die Stadt holen, ohne das vorher zu planen.“ Zum einen sei der bürokratische Aufwand generell viel höher als noch vor wenigen Jahren, zum anderen stünden die Verantwortlichen in der Haftung, falls bei einem unzureichenden Sicherheitskonzept etwas passiere. Kraus-Kieferle vermisste hingegen eine verbindliche Zusage der Stadt zur Unterstützung des Vereins. „Es gibt bisher keine Planung, in welcher Form eine Unterstützung stattfindet.“ Konkrete Pläne dazu werde es im Beschlussvorschlag geben, antwortete Schafft.

Gastronomen beteiligen sich mit Sponsorenkonzept

Einen weiteren Aspekt brachte Joachim Reis (BüL) ein: „Wir sind eine Stadt und müssen zusammenhalten“, erklärte er. Dazu gehöre auch, dass sich die Gastronomen an der Finanzierung beteiligen. „Schließlich sind sie Nutznießer.“ Maichel hielt entgegen, dass sich die Gastronomen bereits über ein Sponsorenkonzept beteiligen. „Sie sind mit im Boot, auch über Spenden.“ Darüber hinaus hätten Wirte in anderen Städten zur Fasnet sogar geschlossen, so Maichel.

Umzug über 1,4 Kilometer

Bei dem zweitägigen Narrentreffen am 3. und 4. Februar 2024 ist neben zahlreichen Brauchtumsaufführungen auf dem Marktplatz der große Umzug am Sonntag mit 42 Zünften und rund 6000 Teilnehmern das Hauptereignis. Der Umzug verläuft auf 1400 Metern über Kirchstraße, Zwiefalter Straße, Veitstraße, Mühltorstraße, Haldenstraße, Maktplatz, Lange Straße, Storchengasse, Weilerstraße, Donaustraße und Hindenburgstraße bis zur Stadthalle. Neben drei Bühnen werden in der Innenstadt auch sechs Zelte verschiedener Vereine und Zünfte aufgebaut.