An der Straße von Riedlingen nach Grüningen sticht Spaziergängern und Autofahrern eine weiße Zeltüberdachung im Gewann „Hochgericht“ ins Auge. Darunter sucht seit Mai ein Grabungsteam der Landesdenkmalpflege nach Überbleibseln aus der Vergangenheit. Die Funde lassen sich in etwa in die Zeit 500 vor Christus datieren, sagt Landesarchäologe Dirk Krausse.

Kein mittelalterliches Skelett

Im Gewann „Hochgericht“, im Sprachgebrauch auch Galgenberg genannt, fanden im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit Hinrichtungen statt. Dort untersucht das Landesdenkmalamt seit ein paar Monaten den Untergrund. Man habe bei den Grabungen ein Skelett gefunden, hat ein Riedlinger erfahren und bei der Schwäbischen Zeitung angerufen. Landesarchäologe Dirk Krausse kann das bestätigen.

Allerdings sei es kein mittelalterliches Skelett. Anhand der spärlichen Beigaben, unter anderem zwei Spangen, konnten die Funde auf die Zeit um 500 vor Christus datiert werden. Damit sei der Beweis geliefert, dass es sich bei dem Hügel nicht nur um ein Hochgericht aus dem Mittelalter handele, sondern dass es auf einem früheren Grabhügel der Kelten errichtet worden sei, so Krausse.

Bis Herbst wird gegraben

Das Grabungsteam der Landesdenkmalpflege unter Archäologe Dr. Quentin Sueur und Grabungstechniker Jörn Heimann untersucht diesen keltischen Bestattungsplatz, der einen Durchmesser von etwa 70 Metern hatte. Zum Grabungsteam gehören auch mehrere Mitarbeiter, überwiegend Studenten. „Das Team besteht aus sechs bis sieben Personen“, so Krausse, der kürzlich die Grabungen in Riedlingen besuchte. Gegraben wird noch bis Herbst. Während der Zeit sind die Studenten in einer Baracke aus den 60er Jahren auf der Heuneburg untergebracht, der Archäologe und Techniker wohnen bei Riedlingen.

Hügel ist erkennbar

Wer das Gelände an der äußersten Gemarkungsgrenze zu Altheim und Grüningen aufmerksam betrachtet, erkennt den kleinen Hügel im Gelände. Erstmals wurde der Begriff „Hochgericht“ als Richtstätte für verurteilte Menschen 1570 benützt und auf der Renlinschen Karte von 1589 ist auch der Galgen in diesem Bereich zu erkennen.

Man weiß zwischenzeitlich, dass im Rahmen einer Flurbereinigung das Gelände um knapp einen Meter abgetragen wurde. Und bei jeder jahreszeitlich bedingten Bearbeitung verliert es etwas an Höhe. Dass hier aber auch eine Bestattung in der Hallstattzeit stattgefunden haben könnte, ergab erst die Luftbildarchäologie. Inzwischen stellt sich archäologisch die Frage, ob die Grablege zur Siedlungszeit Hallstattzeit C gehört wie die Funde in Unlingen und auf dem Bussen, also 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus oder knapp 200 Jahre später zur Hochzeit der Heuneburg, also Hallstattzeit D (600 bis 450 vor Christus). Ob der Bussen das Machtzentrum vor der Existenz der Heuneburg war, kann auch die aktuelle Grabung nicht beantworten.

Fragen bleiben offen

Neben den keltischen Funden auf der Klinge 1991 ist dies der zweite Grabungsort im Stadtgebiet Riedlingens. Kulturwissenschaftlich bleibt aber die Frage, was die Altvorderen vor 500 Jahren über die Kelten wussten und warum der Riedlinger Magistrat im 16. Jahrhundert nachweisbar genau diesen Platz für die Errichtung des Galgens aussuchte.