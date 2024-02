Gottesdienst zur Fasnetszeit und Familiennachmittag

Die Moorochsenzunft feiert dieses Jahr ihren mittlerweile 51sten Gottesdienst zur Fasnetszeit. Diese traditionelle Fasnetsmesse am Fasnetssonntag, 11. Februar, ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Buchauer Moorochsenfasnet. Der Gottesdienst zur Fasnetszeit beginnt dieses Jahr erst um 10.30 Uhr in der Stiftskirche Bad Buchau und steht unter dem Motto „Gegensätze“.

Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Bad Buchau, gestaltet von Mitgliedern der Moorochsenzunft. Gespannt sein dürfen die Gottesdienstbesucher sicherlich wieder auf die gereimte Predigt von Pfarrer Dörflinger sein, die er wieder mit seiner Gitarre begleiten wird, kündigen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung an.

Der Verein Bürger für Bürger, die Selbsthilfegemeinschaft am Federsee, stellt nach dem Gottesdienst für Senioren und generell Menschen mit Bedarf einen kostenlosen Fahrdienst zum Narrenessen und Familiennachmittag in der Festhalle bei der Federseeschule zur Verfügung. Für das Narrenessen sorgt in diesem Jahr erstmalig Patrick Eichbaum und sein Sonnenteam vom Gasthaus Sonne aus Oggelshausen.

Nachmittags ab 14 Uhr startet dieses Jahr dann wieder der Familiennachmittag am Fasnetssonntag in der Festhalle bei der Federseeschule.