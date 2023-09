Die Narrenzunft „Gole“ bereitet sich seit über einem Jahr auf das Landschaftstreffen Donau der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) vor. Am 3. und 4. Februar 2024 werden 42 Zünfte in Riedlingen zu Gast sein.

Bis dahin haben die Macher noch alle Hände voll zu tun. Wer die Zunft an den beiden Tagen unterstützen mag, kann seine Hilfe bereits jetzt anbieten. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Mario Glaser.

Letztes Treffen vor zehn Jahren

Viele Riedlinger werden sich an das letzte Treffen vor zehn Jahren noch gut erinnern. „Damals waren es 38 Zünfte, 6000 Maskenträger und 15.000 Zuschauer“, weiß Deborah Springer–Mayer, bei der Zunft für Werbung und Kommunikation zuständig. Neben den Mitgliedszünften der VSAN werden beim kommenden Landschaftstreffen auch die Narrenzünfte rund um Riedlingen dabei sein.

Das erste, was auf das Landschaftstreffen weist, sind die drei Golefiguren, die bis zur Fasnet auf dem Marktplatz stehen werden. Ebenfalls Aufmerksamkeit erregen wird wieder das Goletor, das vor dem Treffen aufgestellt wird. „Vielleicht bereits zu Silvester“, so Springer–Mayer. Damit das neue Jahr gleich richtig närrisch beginne.

Allerdings werde der Zeitpunkt des Aufstellens im Ausschuss noch diskutiert. Auch werde daran noch gearbeitet, überprüft, ob alles noch stabil ist und ausgebessert.

Programm steht

Das Programm für die beiden närrischen Tage in Riedlingen steht bereits fest. „Unter dem Motto „Gigantisch goliantisch — feiern, tanzen und musizieren“ wird die Zunft für ihre Gäste einiges aufbieten. Mit dem „Gole raus“ am Samstagabend startet die Zunft ins närrische Wochenende. Nicht wie gewohnt beim Kaplaneihaus, da dort die Zunft ein großes Zelt aufbauen wird.

Auch andere Vereine bewirten in der Stadt in Zelten und mit der örtlichen Gastronomie habe man dann genügend Lokalitäten für eine große Partynacht. Es gibt eine Narrenmesse, eine Showbühne auf dem Wochenmarkt und Brauchtumsvorführungen von befreundeten Zünften auf dem Marktplatz.

Entweder man hat die Boppele auf der Straße oder hinter der Bar. Beides geht nicht. Deborah Springer–Mayer

Für den Sonntag hat die Zunft ebenfalls Besonderes geplant. Neben Zunftmeisterempfang und Umzug mit etwa 6000 Hästrägern sind alle Narren zum großen „Sing mit“ mit Friedemann Benner eingeladen und die Golezunft wird einen Weltrekord versuchen. Möglichst viele Maskenträger sollen für ein gemeinsames Bild auf dem Marktplatz stehen.

Unterstützung von anderen Vereinen

Unterstützt bei der Arbeit wird die Zunft von örtlichen Vereinen und auch das Umland hat Hilfe zugesagt. „Alleine ist so ein Treffen nicht zu bewältigen“, sagt Springer–Mayer. Neben der Organisation und Bewirtung kommen auf die Zunftmitglieder auch die Gestaltung von Programmpunkten und Beteiligung beim Umzug zu.

„Entweder man hat die Boppele auf der Straße oder hinter der Bar. Beides geht nicht“, sagt sie. Und trotz der 1400 Mitglieder in der Zunft sei es der Narrenrat und um ihn herum ein harter Kern, die die Veranstaltung organisieren.

Die Arbeiten sind auf verschiedene Arbeitskreise aufgeteilt, um die vielen kleinen Details des Treffens zu organisieren. Finanzausschuss, Stadtdeko, Verkehr oder auch Massenquartiere für die Übernachtungen sind nur einige davon. Auch wenn man schon einmal eine so große Veranstaltung organisiert habe, ändere sich dann bis zum nächsten Mal doch wieder einiges, sagt Springer–Mayer. Allein die Auflagen, die in den vergangenen zehn Jahren dazugekommen sind, verschärfen das Ganze ein bisschen.

Plaketten sind fertig

Fertig sind die 8000 Plakette, die am Straßenrand an die Zuschauer verkauft werden. Da muss die Zunft noch die Bändel einfädeln, dann können die ersten Abzeichen bereits am Gallusmarkt–Sonntag und am Christkindlesmarkt verkauft werden.

Jeder kann sich einbringen, wo er sich wohl fühlt. Deborah Springer–Mayer

Vor zehn Jahren stemmten 330 Helfer das Fest. Die Zunft freut sich über jeden, der dieses Mal mithelfen will. Man kann sich jederzeit per Mail an die Adresse [email protected] oder direkt über die Homepage anmelden. Zum Jahresende gibt es dann dazu eine Infoveranstaltung.

Helfer gesucht

Gesucht werden Helfer für Arbeiten aller Art — es fängt beim Aufbauen von Tribünen, Zelten oder Beschilderungen an, geht über Barschichten, Buseinweiser oder Ordner. Jeder könne sagen, was er gerne machen möchte. Es werde niemand zu irgendetwas eingeteilt. „Jeder kann sich einbringen, wo er sich wohl fühlt“, sagt die Kommunikationsfachfrau.