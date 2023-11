Goldmedaille für junge Tüftler

Bis in das Jahr 2018 zurück gehen die Untersuchungen zum Thema „Borkenkäfer und natürliche Gegenspieler im Kulturwald“ der Jugend-forscht-Arbeitsgruppe am Riedlinger Kreisgymnasium. Lennart Volz und Marius Schäuble, beide aus Riedlingen, sowie Kevin Jautz aus Unlingen waren daran schon beteiligt, schließlich die drei Geschwister Tom, Joline und Nick Broß aus Pfronstetten, aktuell ergänzt um Hanna Hepp aus Heudorf. Die 15-Jährige, der 16-jährige Nick und Tom durften für das immer weiter entwickelte Projekt bei der internationalen Erfindermesse iENA 2023 in Nürnberg eine Goldmedaille in Empfang nehmen.

Tom Broß war bei der dreitägigen Präsentation für seine jüngere Schwester Joline eingesprungen, die gerade ihr Lehramtsstudium in Konstanz begonnen hat. 2019 und 2020 hatte es für die Borkenkäfer-Bekämpfung Regionalsiege bei „Jugend forscht“ gegeben, wobei 2020 Corona wegen kein Landeswettbewerb stattfand. 2021 wurde dem Projekt beim Regionalwettbewerb ein zweiter Preis zuerkannt, 2022 ein Sonderpreis.

In diesem Jahr haben sich Joline Broß, die als Abiturientin auch ihre Seminararbeit darüber verfasst hat, Nick Broß sowie Moritz Fischer aus Untermarchtal erfolgreich um eine Teilnahme beim Artur Fischer Erfinderpreis der Baden-Württemberg Stiftung beworben. Dadurch öffneten sich für die jungen Leute die Türen zu der Erfindermesse in Nürnberg, wo sie drei Tage lang einem internationalen Fachpublikum, Nachwuchstüftlern, aber auch möglichen Investoren ihre Erkenntnisse vorstellen konnten. „Mit Lockduft gegen Schädlinge“, wird in einer Pressemitteilung der Baden-Württemberg Stiftung das Projekt beschrieben.

Die innovative Pheromonfalle der Erfinderinnen und Erfinder diene der Regulierung des Borkenkäferbefalls und zur Förderung der Vielfalt von Insekten. Die Fallen nutzten den pathogenen Pilz Beauveria bassiana, der bei Kontakt den Käfer befalle. Die Erfindung: In übliche Pheromonfallen wurde ein Erweiterungsmodul integriert, in dem durch eingebaute Rinnen und Öffnungen zwar der Borkenkäfer in Kontakt mit dem todbringenden Pilz kommt, um ihn an seine Brut weiterzugeben, „nicht aber andere Insekten“. Sie gelangen „unbeschadet“ in die Freiheit, „während die Borkenkäferpopulation um etwa 74 Prozent dezimiert wird“. Schließlich war es der Wunsch der Jungforscher von Anfang an, der explosionsartigen Vermehrung des Borkenkäfers mit Gegenspielern auf ökologische Weise zu begegnen.

Das Erweiterungsmodul für eine Serienproduktion zu entwickeln, das ist der Traum der jungen Leute. Deshalb wollen sie auch weiterforschen und die untersuchten Flächen ausdehnen. Gerne würden sie das im Oberholz bei Heiligkreuztal machen, wo sie von Anfang an ihre Fallen aufgebaut haben und von Revierförster Norman Arnold Unterstützung fanden. Nicht zuletzt ist es die Einladung zum Forschertag 2024, der sie ermutigt, dranzubleiben.

Die Erfindermesse erkannten sie auch als Möglichkeit, Kontakte zu Universitäten und Firmen zu knüpfen, um die Forschung ‐ mit entsprechendem Gerät ‐ noch besser vorantreiben und das Modul optimieren zu können. Das Forscher-Trio empfand die Erfindermesse als „toll“ und freute sich über das große Interesse der Menschen aus aller Welt, die selbst aus China, dem diesjährigen Partnerland der Veranstaltung, kamen. Immerhin gab es bei der internationalen Veranstaltung mehr als 500 Erfindungen aus der ganzen Welt an den drei Tagen zu erkunden.

Auch zu ihr hat sie Hermann Heinzelmann begleitet, trotz Ruhestands bewährter Betreuer der Jugend-forscht-Arbeitsgemeinschaft am Kreisgymnasium Riedlingen. Ebenfalls in Nürnberg dabei war Ilka Dannecker, die am Kreisgymnasium unterrichtet und sich seit 2023 in der Jugend-forscht AG engagiert. Der Aufenthalt, so Heinzelmann, wurde vom Steinbeis Transferzentrum organisiert und von der Baden-Württemberg Stiftung finanziert. Im Jahr 2000 als „unabhängige und überparteiliche Stiftung des Landes“ gegründet, hat sie sich auch der Spitzenforschung verschrieben. „Die Baden-Württemberg Stiftung engagiert sich für eine lebendige Bürgergesellschaft und fördert soziale und kulturelle Teilhabe. Mit Ideen und mit Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Kultur setzt sie sich für ein nachhaltig lebenswertes Baden-Württemberg ein“, beschreibt sie sich selber.