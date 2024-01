„Sterndeuter kamen aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.“ So beschreibt Matthäus im Evangelium (Mt 2) die Geschichte des Festes der heiligen „Drei Könige“. Viel Brauchtum hatte sich um dieses Geschehen entwickelt, geblieben sind die unzähligen Darstellungen als Krippenfiguren und auf entsprechenden Gemälden.

Volkstümliche Bedeutung

Große Bedeutung haben heute auch die Sternsinger, die in vornehmen Kleidern von Haus zu Haus ziehen, den Segen „C+M+B“ - „Christus mansionem benedicat“- Christus segne dieses Haus - mitbringen und in Schriftform zurücklassen. Volkstümlich stehen die drei Buchstaben für die Namen der Sterndeuter Caspar, Melchior Balthasar. „Und sie brachten dem neugeborenen Jesus Geschenke mit: Gold, Weihrauch und Myrrhe“, auch in frühchristlicher Zeit kostbare Gaben. Im alten Ägypten wurde Myrrhe (eine Art Harz) zur Einbalsamierung der Toten verwendet. Bei der Grablegung Jesu gab Nikodemus hundert Pfund Aloe und Myrrhe.

Schwarzer König nicht mehr aufgestellt

So sehr sich die Bibelexegeten mit der Bedeutung und Echtheit der drei Könige befassten (im Alten Testament wird prophezeit, dass der Messias von Königen beschenkt werden wird), hat sich viel Brauchtum erhalten. Dabei spielte es bislang keine Rolle, ob die „Weisen aus dem Morgenland“ die verschiedenen Lebensalter oder die damals bekannten Kontinente Europa, Asien und Afrika symbolisieren und deshalb einer der Könige ein Schwarzer war. Inzwischen ist diese Deutung wegen der aktuellen Reflexion von Sklaverei und Kolonialismus und der Selbst(ein)überschätzung der Europäer als Spitze einer selbsterfundenen Rangordnung fragwürdig geworden mit der Folge: Der schwarze König wird nicht mehr aufgestellt und die Sternsinger dürfen sich nicht mehr entsprechend schminken.

Aufforderung im Evangelium aktueller denn je

Nachdem die drei Weisen das Kind in der Krippe gefunden und angebetet hatten, sollten sie König Herodes Bericht erstatten, was sie nicht taten. Die mörderischen Absichten des Königs waren bekannt gemacht. Josef erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte: „Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten.“ Eine Aufforderung im Evangelium des Matthäus mit hoher Tagesaktualität.