Zum fünften Mal finden die Riedlinger Gesundheitstage statt. „Gesund mit allen Sinnen“ lautet das Motto der diesjährigen Veranstaltung, bei der sich die Gesundheitslandschaft präsentieren wird. Aktions- und Verkaufsstände sowie Mitmachaktionen und Auftritte füllen die Stadthalle und den Stadthallenparkplatz mit Leben.

Einiges geboten wird auch am verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich die Fachgeschäfte des Riedlinger Handels- und Gewerbeverbands beteiligen. Die Autohäuser präsentieren an diesem Tag die aktuellen Modelle.

Die Beteiligung an den Gesundheitstagen sei wieder sehr gut, berichtet Christina Barth, die sich seitens der Stadtverwaltung um das Programm kümmert. Die Örtlichkeiten und Zeiten seien komplett belegt. „Bewusstes Wahrnehmen mit allen Sinnen stärkt unser Handeln und unser Selbstbewusstsein“, heißt das diesjährige Motto.

Eröffnung ist am Samstag, 9. März, um 9.30 Uhr durch Bürgermeister Marcus Schafft im großen Sitzungssaal des Rathauses. Dort finden im Anschluss ab 10 Uhr Vorträge zu gesundheitlichen Themen statt.

Chefarzt spricht über Knieprobleme

Über Probleme mit dem Knie durch Verletzungen und Verschleiß spricht Dr. A. Ali Akbayir, Chefarzt der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Sporttraumatologie und Orthopädie an der Biberacher Sana Klinik. Claudia Gabele, Ganzheitlicher Coach, geht in ihrem Vortrag „Mentale Stärke im ganzheitlichen Sinne“ auf die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele ein. Der Beitrag richtet sich an alle, die an einer ganzheitlichen Sichtweise interessiert sind.

TSV Riedlingen - Turnabteilung, Stefanie Däbel von der Turnabteilung des TSV Riedlingen informiert über die Funktion der Gelenke. Ergänzend stellt sie einfache praktische Übungen vor. Michael Traub erklärt, wie man gesund und fit für den Alltag bleibt. Helmut Emrich vom Riedlinger Albverein gibt eine Einweisung in die Gesundheitswanderung. Diese beginnt anschließend um 13.30 Uhr; Treffpunkt ist an der Hindenburgstraße. In der Demenz und Tagespflege, Rösslegasse 4, spricht Michael Wissusek von der Seniorengenossenschaft zum Thema „Das Verstehen um das Vergessen“.

Am Sonntag präsentieren Gesundheitsanbieter in den eigenen Räumen ihre Angebote. Im Gesundheits- und Sportzentrum Micha, Hindenburgstraße 9/1, können sich Interessenten die Einrichtung erklären lassen. Manuela Deutsch, Wegbegleiterin für Gesundheit und Ästhetik, stellt in ihrem Studio in der Ilgengasse 8 den weiblichen Beckenboden in den Fokus.

Das ist am Familientag geboten

Beim Familientag am Sonntag gibt es auch verschiedene Präsentationen im Außenbereich am Satdthallenareal. Das Rote Kreuz lädt dazu ein, die Ausstattung eines Rettungswagens kennzulernenen. Die Riedlinger Feuerwehr ist mit Spielstraße, Rauchhaus und Feuerlöschtrainer präsent und zeigt ab 15.30 Uhr eine Schauübung.

In der Stadthalle gibt es von 13 bis 17.30 Uhr viele Informationen rund um das Thema Gesundheit. Die AOK bietet eine Messung zur Beweglichkeit der Halswirbelsäule in drei Ebenen an, zeigt, wie man Defizite erkennt und gibt Tipps für den Alltag. Bei Gabriele Helbig geht es um Beckenbodentraining, Galileo-Training, Wechseljahrberatung, Entspannungskurse und Stressprävention. Claudia Gabele erklärt „Mentale Stärke im ganzheitlichen Sinne“.

Die Katholische Sozialstation mit Tagespflege zeigt schonendes Bewegen in der häuslichen Pflege mit dem Ziel, die Gesundheit der pflegenden Angehörigen und Helfer zu erhalten und gleichzeitig die Bewegungsmöglichkeiten der zu pflegenden Person zu fördern. Beim Pflegestützpunkt des Landratsamts erfahren Pflegebedürftige oder kranke Menschen und deren Angehörige alles rund um das Thema Pflege.

Vereine präsentieren ihr Angebot

Entwicklungsförderung für Kinder sowie Kinderyoga werden vorgestellt. Das DRK und der Albverein präsentieren ihr Angebot. Der TSV Riedlingen erläutert sein Rehasportangebot. Außerdem können sich Interessenten über Magnetschmuck, energetisierendes Wasser, ionisierten Sauerstoff, Naturkosmetik, Wellnessmassagen und Schüsslersalze informieren.

Während in der Halle mit Kaffee und Kuchen bewirtet wird, gibt es im Freien Burger und Pommes sowie Käsespezialitäten. Die Ausstellung wird um 13 Uhr durch Bürgermeister Marcus Schafft eröffnet. Die Jugendtanzgruppe der Narrenzunft Gole wartet mit Einlagen auf (14 Uhr, 14.30 Uhr und 15 Uhr).

Am Sonntag haben von 13 bis 18 Uhr in der Stadt sowie im Industriegebiet Mancherloch Geschäfte geöffnet. Ein Anziehungspunkt sind immer die Präsentationen der Autohäuser. Auch die Genussmanufaktur ist geöffnet. Es gibt Live-Musik in der Innenstadt und und ein sechsköpfiges Clown-Ensemble treibt Schabernack. Für Verpflegung ist in der Innenstadt gesorgt.