Die Spuren der spektakulären Sprengung eines Geldautomaten in der Riedlinger Mörikestraße sind auch einen Tag nach der Explosion noch sichtbar. Mittlerweile hat der Besitzer der Garage, in dem sich der zerstörte Bürocontainer befand, die Front notdürftig repariert. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, wie groß die Wucht der Explosion war. Von den Tätern fehlt nach wie vor jede Spur.

Bis hierher ist das Glas geflogen. Gerion Fritschle sen.

Explosion mitten im Wohngebiet

Noch immer ist Gerion Fritschle sen. damit beschäftigt, die Scherben der Glastür vom zerstörten Eingangsbereich des Bürocontainers einzusammeln. „Bis hierher ist das Glas geflogen“, erzählt er und zeigt auf die gegenüberliegende Straße im Wohngebiet.

Mittlerweile ist der zerstörte Eingang zum Geldautomaten provisorisch repariert worden. (Foto: Foto: Markus Falk) )

Seinem Sohn Gerion Fritschle jun., gehören die Garagen samt Haus nebenan, er hat die Front inzwischen mit Holzplatten verriegelt.

Niemand verletzt

Sowohl Vater als auch Sohn wohnen ein paar Straßen entfernt vom Automaten, sie haben die Explosion am frühen Sonntagmorgen nicht direkt mitbekommen. Die Wucht müsse aber schon groß gewesen sein, sagt Fritschle sen.

Die Geldkassette war zwar etwas beschädigt, aber an das Geld sind sie am Ende ja doch nicht gekommen. Gerion Fritschle jun.

Auch Anwohner berichten von einer lauten Explosion kurz nach vier Uhr morgens. Verletzt wurde bei der Explosion niemand. Durch die Sprengung entstand ein Brand in dem Bürocontainer, den die Feuerwehr Riedlingen löschen musste.

Zwei Gasflaschen gefunden

Fritschle jun. erklärt, man habe zwei Gasflaschen in unmittelbarer Nähe gefunden. „Die Geldkassette war zwar etwas beschädigt, aber an das Geld sind sie am Ende ja doch nicht gekommen.“

Seit 15 Jahren gebe es den Geldautomaten der Volksbank, bisher habe es nie Einbruchsversuche gegeben, so Fritschle. Zuletzt war im Mai ein Bankautomat der VR Bank Laupheim-Illertal in Berkheim gesprengt worden.

Wir sehen damit, dass auch im ländlichen Raum so etwas passieren kann. Albert Schwarz

Noch keine neuen Erkenntnisse

Bisher gibt es laut Polizei noch keine Erkenntnisse zu den Tätern. Albert Schwarz, Vorstandsmitglied der VR Bank Riedlingen-Federsee, bestätigt, er habe noch keine neuen Informationen zu den Ermittlungen bekommen.

„Wir sehen damit, dass auch im ländlichen Raum so etwas passieren kann.“ Wann der Bankautomat wieder in Betrieb geht, könne man derzeit nicht sagen, so Schwarz weiter.