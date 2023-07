Genussmanufaktur lädt ein zu After–Work–Event

Die Botschafter der Genussmanufaktur Riedlingen laden herzlich zum ersten After–Work–Event ein, das am Donnerstag 27. Juli, ab 17 Uhr in der Genussmanufaktur am Wochenmarkt stattfindet. Nach einem langen Arbeitstag lässt man den Abend ausklingen und nutzt die Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre miteinander zu plaudern und sich besser kennenzulernen. „Ganz nach dem Motto: Nach der Arbeit ist vor dem Drink“ wie es in einer Pressemitteilung heißt