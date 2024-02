Riedlingen

Gemeinsam für Demokratie, Frieden Freiheit und Toleranz

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Rund 150 Personen, darunter zahlreiche Ukrainer, haben sich am Samstagnachmittag am Weibermarkt versammelt, um für Frieden und Demokratie einzustehen. (Foto: Mechtild Kniele )

Mit einer Schweigeminute für die vielen Toten aller Kriege, die derzeit die Welt und auch Europa bedrohen, hat am vergangenen Samstag die Gedenkstunde auf dem Weibermarkt begonnen. Zwei Jahre ist es her, dass russische Truppen in der Ukraine einmarschiert sind, doch nicht nur die Kriegshandlungen dort halten an; mittlerweile ist im Nahen Osten ebenfalls ein Krieg ausgebrochen.