Im geplanten Solarpark Schutzengelwiesen zwischen Riedlingen und Grüningen soll eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) jährlich bis zu 8,5 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt werden. Doch ob das Projekt umgesetzt werden kann, ist unsicher. Am Montag stelle das Planungsunternehmen die Pläne des möglichen Betreibers aus Grüningen im Gemeinderat vor. Das Gremium stimmte dem Bebauungsplans zwar zu, einigen gehen sowohl Veränderungen im Landschaftsbild als auch Projekt an sich zu weit.

Anlage könnte 2.800 Haushalte versorgen

Mögliche Lage und Leistung der Anlage: Der Solarpark Schuzengelwiesen liegt westlich außerhalb von Riedlingen und setzt sich aus zwei Flurnummern auf der Gemarkung Grüningen zusammen. Beide Flächen werden aktuell noch landwirtschaftlich genutzt und sind Eigentum des möglichen Solarpark-Betreibers. Für den produzierten Strom liegt eine Einspeisezusage der Netze BW vor, der Netzanknüpfungspunkt befindet sich etwa einen Kilometer südwestlich vom geplanten Solarpark. Auf sieben Hektar Fläche soll die PV-Anlage mit 13.800 Modulen gut sechs Hektar einnehmen. Etwa 2.800 Haushalte könnte sie versorgen, knapp fünf Tonnen CO2 so eingespart werden.

Riedlingen könnte mit Einnahmen rechnen

Dank einer neuen Gesetzgebung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetz würde Riedlingen von der Anlage sogar finanziell profitieren. Zusätzlich zur Gewerbesteuer bekäme die Stadt eine jährliche Zuwendung von rund 17.000 Euro pro Jahr. Ob sich auch eine Bürgergenossenschaft an der Anlage beteiligen könne, wollte Bürgermeister Marcus Schafft wissen. Diese sei möglich, hier könne man als Genossenschaft gerne bei der Durchführung helfen, antwortete Djuga.

Fläche einziger geegneter Standort

Das Problem: Das geplante Projekt befindet sich unmittelbar neben der Schutzengelkapelle und Naturdenkmalen, liegt auf einem Vorbehaltsflur I und grenzt an eine Wohnsiedlung. Berücksichtige man die Bodengüte und Schutzzone, käme nur dieser Standort infrage, erklärte Patrick Djuga von der planenden Genossenschaft Energisto bei Vorstellung des Projekts. „Wir haben bereits über 500 Megawatt in Freiflächen entwickelt“, sagte er. Untersuchungen und Vergleiche mit anderen möglichen Standorten hätten gezeigt, dass sich die Fläche in Bezug auf Flächenzuschnitt, Topographie, Größe, Untergrundbeschaffenheit, Eigentümerstruktur, Sonneneinstrahlung, Erschließungssituation und Nähe zum Netzanknüpfungspunkt sehr gut zur Errichtung eines Solarparks eigne. Auch im Hinblick auf den Naturschutz sei der Bau unbedenklich, so Djuga. „Wir müssen allerdings nach der Feldlerche Ausschau halten. Falls Sie sich dort aufhält, müsste man Ausgleichsflächen schaffen.“

Sorge vor lärmenden Wechselrichtern

Das sagen die Gemeinderäte: „Mir blutet das Herz, wenn ich an die Kapelle denke“, sagte Axel Henle (WiR). Von Max Beck (CDU) kam der Hinweis, die Geräuschbelästigung durch die Wechselrichter der Anlage zu berücksichtigen. „In Zwiefaltendorf gibt es eine sehr ähnliche Anlage. Unter Volllast machen sie einen Lärm, der bis zu 50 Meter reicht.“ Andererseits könnten Anwohner am Ortsrand von Riedlingen mit dem Bau der Anlage von der Verlegung eines landwirtschaftlich genutzten Wegs profitieren. Er würde künftig in der Mitte des Solarparks verlaufen und somit weiter entfernt von Häusern. Überhaupt nichts hält Jörg Boßler (CDU) dagegen von den Plänen. „Diese Freiflächenanlage hat überhaupt nichts mit einer Agri-PV-Anlage zu tun, wie sie einmal angedacht war.“ Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 4. Dezember 2023, diesen Punkt als Prüffall aufzunehmen. Bossler kritisierte auch eine massive optische Beeinträchtigung der Landschaft, sollte die Anlage gebaut werden.

„Verfahren wird es zeigen“

Stephan Schmid aus Grüningen (BüL) plädierte, dem möglichen Betreiber eine Chance zum Bau zu geben. „Das Verfahren wird es zeigen“, sagte er. Positiv sieht er auch die Verlegung des Wegs. Auch Joachim Reis (BüL) plädierte für eine Zustimmung zum Aufstellungsbeschluss. „Ich bin gespannt, ob er durchkommt.“ Die Mehrheit der Räte stimmte schließlich für die Aufstellung des Bebauungsplans. 14 Ja-Stimmen standen schließlich acht Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen entgegen.