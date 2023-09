Der Riedlinger Gemeinderat tagt am Montag, 25. September, öffentlich im großen Sitzungssaal des Riedlinger Rathauses. In der Tagesordnung geht es unter anderem um die Anschaffung und Finanzierung von Weihnachtsbeleuchtung, den Neubau von Lagerhallen am städtischen Betriebshof und den Neubau eines Geh- und Radweges entlang der B311. Die Sitzung startet um 18.05 Uhr.