Geführte Herbstwanderung mitg dem Nabu auf dem Weg der Vielfalt

Der Nabu Riedlingen lädt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Donau-Bussen ein zu einer erlebnisreichen herbstlichen Wanderung von den Feuchtgebieten in der Stadt bis zum Albtrauf bei Pflummern. Etwas Ausdauer und Kondition ist gefragt bei einer zu meisternden Wegstrecke von gesamt rund 13 Kilometern, lassen die Veranstalter wissen. Und sie versprechen in ihrer Ankündigung tolle Ausblicke sowie viele kleine und größere Einblicke in die Landschaft. Die Führung leitet der Riedlinger Naturguide Ludwig Geißinger, unterstützt von Kräuterpädagogin und Naturguide Sabine Setz.

Eine größere Rast ist geplant auf etwa halber Strecke bei frisch gepresstem Apfelsaft, Zwiebelkuchen oder Kaffee und Kuchen (gegen Unkostenbeitrag). Die Pause wird dabei vom Spiel der Albhornbläser, von Dudelsackmusik und steirischer Harmonika verschönert.

Start ist am Samstag, 21. Oktober, um 12.15 Uhr am Parkplatz bei der Realschulturnhalle Riedlingen, die Teilnahmegebühr beträgt 8,50 Euro, Familien 17 Euro, plus Kosten für Speisen und Getränke in Pflummern

Feste Wanderschuhe und witterungsangepasste Kleidung werden empfohlen.

Anmeldungen nimmt die VHS entgegen unter Telefon 07371/7691 oder per Mail unter [email protected]