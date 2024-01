Die Postbar wird zum Landschaftstreffen in Riedlingen neben dem Gebäude ein Zelt aufstellen und dort die Narren und Zuschauer an beiden Tagen bewirten. Geöffnet ist am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

Im Kreuz sind die Narren und Besucher des Narrentreffens ebenfalls Samstag und Sonntag gern gesehene Gäste. Sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock sorgen an beiden Tagen zwei DJ für Musik und Stimmung. Am Samstag ist ab 17 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Auch das Plaza ändert für das Narrentreffen seine Öffnungszeiten und ist beide Tage für die Hästräger und närrischen Besucher im Einsatz. Am Samstag ist bereits ab 10 Uhr geöffnet. „Ab 17 Uhr werden wir das Café zu einer Tanzfläche umwandeln und DJ Jens sorgt für Stimmung“, sagt Melis Demertji. Auch am Sonntag steht das Plazateam für die Narren früh auf. Wer nach einer langen Nacht nach einem Frühstück sucht, wird dort bereits ab 9 Uhr fündig.

Ein Freundeskreis macht aus einem Café eine Bar

Eigentlich hätte das Café Reinke am Samstag geschlossen. Stattdessen wird es nun von 18 Uhr bis 2 Uhr am nächsten Morgen zur Bar umfunktioniert. Inhaberin Marianne Reinke erklärt, sechs Freundinnen hätten die Idee gehabt, an diesem Tag einen Ausschank mit Musik zu betreiben. „Ich werde aber nicht selbst hinter der Bar stehen und bleibe lieber in der Küche“, sagt sie. Am Sonntag hat das Café dann wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

Bereits am Freitagabend öffnet das ehemalige Café Stadtgespräch am Donauufer. Ein Freundeskreis aus 15 Personen macht aus dem Café bis einschließlich 4. Februar von etwa 18 bis 2 Uhr morgens ebenfalls eine Bar. Eine Pflicht zur Verkleidung gibt es zwar nicht, die Betreiber freuen sich aber über Gäste in Piratenkostümen. Der Freitag ist besonders für die Helfer beim Narrentreffen gedacht, die an den beiden anderen Tagen weniger Zeit zum Feiern haben. Auch die Terrasse an der Donau ist am Wochenende zugänglich. Am Sonntag können sich die Besucher tagsüber bei Heißgetränken und Waffeln stärken.

Im Lichtspielhaus wird der Kinosaal am Wochenende zur Tanzfläche. „Los geht es am Samstag ab 15 Uhr“, sagt Lea Sharon Fritz. Neben dem normalen Betrieb im Café legt dort ein DJ auf. Am Samstag ist das Lichtspielhaus dann von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

19 Gastwirtschaften und Betriebe haben geöffnet

Auch wenn der Rosengarten ein bisschen abseits vom großen Narrengetümmel liegt, hat Petra Huber an dem Wochenende geöffnet. „Wir haben die Freiburger Narren an beiden Tagen bei uns zu Gast“, sagt sie. Ihre Gaststätte sei auf jeden Fall geöffnet und sie würden sich über närrischen Besuch freuen.

Bewirtung finden die närrischen Besucher auch in Zelten und Besenwirtschaften in der Stadt. Die Narrenzunft aus Daugendorf bewirtet das Zelt hinter der Kirche. Der Riedlinger Akkordeonverein empfängt die Gäste neben der Kreissparkasse und die Golezunft betreibt das Zelt auf dem Marktplatz. Die Fußballabteilung des TSV Riedlingen bewirtet in einem Zelt und in der Spitalscheuer am Wochenmarkt, der FV Neufra hat ein Zelt in der Ilgengasse und die Storcks eines auf dem Weibermarkt.

Insgesamt haben am Wochenende 19 Gastwirtschaften und gastronomische Betriebe in Riedlingen geöffnet: DonauDuck, Postbar, Stadtgespräch, Kreuz, Pizzeria Casonato, King Kebap, Stadtcafé, Lichtspielhaus, Plaza Bar, Chinarestaurant, Restaurant Mykonos, Snooky´s, Oase Kebap, Gasthaus Hirsch, Restaurant Tapas, Löwenstadl, Eiscafé Rialto, Pizzeria L’Aragosta, Rstaurant Rosengarten. Neben diesen Wirtschaften sind auch weitere private Initiativen mit Bars und Besenwirtschaften vertreten.