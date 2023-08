Wer es nicht weiß, würde im Stadtteil Auf der Klinge wohl kaum nach einem Fachgeschäft für Outdoormöbel rund um Haus und Garten suchen. Doch genau hier betreibt Karin Geier seit 2016 die outdoor–eventgroup. Angefangen hat alles mit der Organisation der eigenen Hochzeit und dem Verleih von Gartenmöbeln.

Zuerst Verleih von Outdoor–Möbeln

„Bei den Vorbereitungen für unsere Hochzeit vor elf Jahren sind wir auf das Problem gestoßen, dass man sehr schwer das passende Mobiliar dafür ausleihen kann“, erzählt Karin Geier. Dadurch sei die Idee entstanden, Möbel für den Outdoorbereich und diverse Veranstaltungen zu verleihen, wie Geburtstage, Hochzeiten und Tagungen. Im Jahr 2012 gründete sie dann gemeinsam mit Ihrem Mann Patrick die Firma outdoor–eventgroup in Schemmerhofen.

Kunden wollten Leihmöbel immer öfter kaufen

„Mit steigender Nachfrage nach ausleihbaren Gartenmöbeln wollten immer mehr Kunden die Möbel gleich kaufen“, sagt Geier. Schon vor der Corona Pandemie setzten sie verstärkt auf den Verkauf und haben zusätzlich Garten– und Blockhäuser ins Angebot aufgenommen. Seitdem konzentriert sich das Ehepaar verstärkt auf den Verkauf von hochwertigen Gartenmöbeln, Gartenbänken aus Holz Garten– und Blockhäuser sowie Gartenfiguren und Dekoratives aus Stein.

Kunden aus Nordrhein–Westfalen und Berlin

Mit der Zeit kamen immer mehr Kunden aus ganz Deutschland zu den beiden, um Gartenmöbel zu kaufen. „Vor allem Nordrhein–Westfalen und der Raum Berlin sind gut vertreten,“ sagt Patrick Geier. „Die Kunden packen manchmal das ganze Auto voll und haben noch einen Anhänger dabei“.

Wir haben äußerst attraktive Preise und können gut mit großen Händlern mithalten. Karin Geier

Viele seien auch auf der Durchreise zu ihrer Ferienwohnung im Süden und nehmen die Möbel auf dem Weg dorthin mit. Den Hauptgrund für den großen Kundenradius sehen sie ihren günstigen Preisen und der sehr hohen Qualität. „Wir haben äußerst attraktive Preise und können gut mit großen Händlern mithalten“, erklärt Karin Geier. Dazu komme, dass man bei ihnen auch in der Nachsaison die gleiche Auswahl an Artikel hat wie im Sommer.

Auf der Klinge wird ein Traum wahr

2016 konnte das Ehepaar dann in Riedlingen auf der Klinge seinen Traum verwirklichen und Geschäfts– und Wohnraum unmittelbar nebeneinander anlegen. „Wir sind der Stadt heute noch dankbar, dass sie uns dabei so gut unterstützt hat“, betont Karin Geier. Erst vor ein paar Wochen haben sie neue Ausstellungsräume in der Fidelis–Böhler–Straße eröffnet. Rund 150 Quadratmeter Ausstellungsfläche befinden sich nun dort, die gesamte Ausstellungsfläche beträgt 450 Quadratmeter.

Aus Überzeugung kein reiner Versandhandel

Aus Überzeugung möchte Karin Geier die outdoor–eventgroup nicht als Versandhandel verstanden wissen, auch wenn manchmal Möbel auf Paletten verschickt werden. „Uns ist wichtig, dass Kunden unsere Produkte vor Ort anschauen und testen können“, sagt sie. Auf Wunsch organisiert sie auch eine Übernachtungsmöglichkeit für weiter gereiste Kunden.

Wir sind der Stadt heute noch dankbar, dass sie uns dabei so gut unterstützt hat. Karin Geier

Gleichzeitig würde sich das Ehepaar freuen, mehr Besucher direkt aus Riedlingen und der Umgebung begrüßen zu können. „Wir haben immer samstags von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet — unter der Woche nach Terminvereinbarung — in dieser Zeit stellen wir unsere Produkte auf der neuen Ausstellungsfläche aus und freuen uns auf nette Gespräche“, sagt Karin Geier.