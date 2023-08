Galerie Scopes lädt zur Vernissage von „Clear Vision“ ein

Es sind neue Bildchen des englischen Künstlers Tony Blackwell eingetroffen, schreibt die Galerie Scopes in ihrer Presseankündigung. Seine Sicht hat sich nach den OPs endlich wieder verbessert und er kann wieder zu malen, heißt es weiter. Auch Ricki Scopes hat neue Bilder gemalt und diese Konstellation ergibt eine neue, farbenfrohe Ausstellung, die „Clear Vision“ heißt. Übersetzt bedeutet das klare Vision aber auch klare Sicht, klarer Blick und klare Vorstellung bedeutet.

Die Vernissage der Ausstellung findet am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr statt. Geplant ist auch ein Sektempfang in und vor der Galerie Scopes, Weibermarkt 1, am Narrenbrunnen, Riedlingen. Ein Sneek Preview gab es sogar schon am Freitag. Geöffnet ist die Galerie immer freitags von 14.30 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Kontakt: Telefon 017/ 53288093 oder Mail: [email protected]. Mehr Infos gibt es aus unter www.rickisworkshop.jimdofree.com