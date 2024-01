Für kommendes Kindergartenjahr anmelden

In den Kindertageseinrichtungen der Stadt Riedlingen und den dazu gehörenden Ortschaften sowie in den kirchlichen Kindergärten Riedlingens werden zu Beginn des Kindergartenjahres 2024/2025 wieder Plätze frei. Bis Donnerstag, 29. Februar, können Kinder angemeldet werden.

Dies betrifft alle Kinder, die im Laufe des kommenden Kindergartenjahres (September 2024 bis August 2025) das dritte Lebensjahr vollenden und einen Kindergartenplatz benötigen. Für Kinder unter drei Jahren bieten die Kinderkrippe der evangelischen Kirchengemeinde und die städtischen Kinderkrippe Regenbogen Betreuungsangebote an.

In einigen Kindergärten können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls Kinder ab zwei Jahren aufgenommen werden. In allen Fällen läuft die Frist zur Anmeldung bis zum Donnerstag, 29. Februar.

Der Anmeldebogen steht auf der städtischen Homepage www.riedlingen.de unter der Rubrik „Soziales & Organisationen“ unter Kindergärten zum Herunterladen bereit. Darüber hinaus kann dieser an der Zentrale im Rathaus (Marktplatz 1, Riedlingen) und in den Eingangsbereichen der Kindertageseinrichtungen mitgenommen werden. Der ausgefüllte Anmeldebogen ist im Wunschkindergarten oder im Rathaus einzuwerfen oder per Mail an Pia Reich zu schicken, Telefon 07371/18364, Mail an [email protected]

Für die Anmeldung bei kirchlichen Kindertageseinrichtungenbitte die Leitungen telefonisch oder per Mail kontaktieren: evangelischer Kindergarten mit Kinderkrippe, Leitung Annette Guter, Goldbronnenstraße 52, Telefon 07371/3649, Mail an [email protected]; katholischer Kindergarten St. Maria, Leitung Beate Kegele, Alte Unlinger Straße 31, Telefon 07371/7433, Mail an [email protected].

Durch eine rechtzeitige Anmeldung kann der Bedarf an Betreuungsplätzen möglichst genau ermittelt werden. Trotzdem kann der Fall eintreten, dass Eltern auf eine andere Einrichtung ausweichen müssen, wenn in der gewünschten Einrichtung kein Platz mehr zur Verfügung steht. Die Familien erhalten voraussichtlich im Mai schriftlich Bescheid, ob der gewünschte Betreuungsplatz zugesagt werden kann.