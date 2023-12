Fünf Riedlinger Lehrer in Barcelona

Die Berufliche Schule Riedlingen (BSR) hat seit diesem Jahr „den Fuß in der Tür“ und ein Fenster auf dem Weg zu einem gemeinsamen Europa aufgestoßen: Im November machten sich fünf Lehrerinnen und Lehrer auf, der Metropole Barcelona einen Besuch abzustatten und ihren Horizont zu erweitern. Dies teilt die Schule mit.

„Auf den Wegen nach Europa“ heißt das Erasmus-Kurzzeitprojekt der BSR, das, finanziert von der Europäischen Union, die Bühne bereitet, um voneinander zu lernen und Bildung, Verständigung, europäische Werte und Nachhaltigkeit vorwärtszubringen. Bei der fünftägigen Reise gaben die Lehrkräfte der BSR den Auftakt und besuchten die FEDA - German Business School, eine von deutschen Firmen in Barcelona gegründete, berufliche Schule. In dieser Schule können die jungen und oft binationalen Leute auch zwei ausbildungsintegrierte Studiengänge absolvieren, sollen drei Sprachen fließend sprechen und auf internationalem Parkett ausgebildet werden. Vom dortigen Schulleiter und dessen Kollegium wurden die BSR-Lehrer mit offenen Armen empfangen.

Ein weiteres Highlight der Tour war der Besuch bei der British School Barcelona, einem Campus wie aus dem Traum eines jeden Schülers. Außerdem ist die BSB auch Wirkungsstätte eines Riedlingers. Der Finanzvorstand der Schule, Dominik Anke, legte sein Abitur im Kreisgymnasium ab. Er zeigte den Gästen die Einrichtungen der Schule inklusive eines Rugbyfelds, das in Kooperation mit der Stadtverwaltung Barcelona möglich gemacht worden war und Einblicke in das pädagogische Konzept der Schule erlaubte.

Eine weitere Station der Besucher war das deutsche Goethe-Institut, das Vorreiter auf dem Gebiet des Sprachenlernens mit künstlicher Intelligenz ist und außer der deutschen Sprache auch die deutsche Kultur für Barcelonas Bürger zugänglich macht.

Ein Forschungsfokus der Reise war zudem die Nachhaltigkeit, die sich in der „Sonnenfabrik“ entdecken ließ. Die „Fábrica del Sol“ ist ein Haus der Stadtverwaltung Barcelonas, in der alternative Baumaterialien, Energieproduktion und Belüftungs- und Regenwasserauffangsysteme verwendet und gezeigt werden. Es bietet auch eine offen zugängliche Werkstatt mit Werkzeug und Werkbank sowie verschiedenen kleineren Maschinen zur Holz- und Metallbearbeitung, Computer sowie 3D-Druckern, in der jeder sein eigenes Kunstwerk oder Alltagsgegenstand aus selbst gesammelten Flaschendeckeln recyceltem Material herstellen kann. Vor der Einrichtung befindet sich zusätzlich eine Grüngut-Sammelstelle, bei der auch Kompost für die eigene Parzelle abgeholt werden kann. In Barcelona ist es möglich, ein Stück der öffentlichen Gärten zu bewirtschaften und mitten in der Stadt eigenes Gemüse zu züchten.

Die letzte „geschäftliche“ Station der Reise war die Firma Henkel, die in Barcelona ihren spanischen Produktionsstandort hat. Durch deren neuartiges Bürokonzept führte die dortige Finanzchefin, Kirsten Sánchez. Abschließend begaben sich die Riedlinger auf den Weg, historische und kulturelle Eindrücke mit allen Sinnen in der multikulturellen Metropole zu sammeln: die Sagrada Familia, das Meisterwerk des visionären Architekten Gaudi, ein Spiel aus Phantasie, Licht, Farben sowie unvorstellbarer Statik und nicht umsonst Unesco-Weltkulturerbe, war unter den Glanzstücken der Tour, die das Team um Schulleiter Matthias Kniese erkundete.

Weitere Lehrermobilitäten nach Spanien, Österreich und in andere europäische Länder werden im Jahr 2024 folgen. Vom nächsten Schuljahr an sollen dann auch Schülerinnen und Schüler den Spuren eines neuen Europas folgen und sich weltwärts bewegen. Frei nach Wilhelm Busch war dies nur mal der erste Streich, das nächste Fenster kommt sogleich.