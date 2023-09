Riedlingen

Fünf Leichtverletzte bei Wohnungsbrand

Riedlingen / Lesedauer: 2 min

101 Einsatzkräfte waren beim Brand in der Hindenburgstraße tätig. (Foto: Marion Buck )

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Riedlingen hat es am Sonntag gebrannt. Drei Personen waren im Obergeschoss eingeschlossen. So wurden sie von der Feuerwehr gerettet.

Veröffentlicht: 24.09.2023, 18:02 Von: Marion Buck