Riedlingen als Einkaufs- und auch Genussstadt mit einem umfangreichen Gesundheitsangebot - so zeigte sich die Donaustadt zahlreichen Besuchern am vergangenen Wochenende. Auftakt war bereits am Samstag um 9.30 Uhr, als Bürgermeister Marcus Schafft im Rathaussaal die Gesundheitstage eröffnet hat.

Zahlreiche Vorträge und Mitmachangebote

Dort fanden Vorträge statt über Knieprobleme und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten; über mentale Stärke, das heißt die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele, sowie eine Einweisung in eine Gesundheitswanderung. Der TSV Riedlingen machte den Rathaussaal zur Turnhalle, und rund 25 Besucher haben einfache praktische Übungen für die Gesundheit der Gelenke gleich ausprobiert. Michael Wissusek sprach in den Räumen der Demenz- und Tagespflege in der Rösslegasse über das „Verstehen um das Vergessen“. Für Interessierte geöffnet waren am Sonntag das „Gesundheits und Sportzentrum Micha“ sowie „Nestliebe - Bodie Terta Vitality Studio“, wo der Fokus auf dem Beckenboden liegt.

Am Sonntag haben sich zahlreiche Aussteller in und vor der Stadthalle Riedlingen eingefunden und sich den vielen gekommenen Besuchern präsentiert. Vor der Stadthalle waren Feuerwehrautos und Rettungswägen der DRK aufgebaut und geduldig wurden Fragen beantwortet. Für die Zuschauer gab es eine Rettungsübung. Dominik Schärmer erklärte, wofür das DRK Drohnen einsetzt. Sie helfen bei der Suche nach vermissten Personen, häufig unterstützt von einer Rettungshundestaffel. In der Stadthalle hatte das Rote Kreuz für Kinder ein sehr lehrreiches „Bärenhospital“ aufgebaut und die Kleinsten durften einen verunglückten Teddy bergen und verbinden. „Wir simulieren hier eine Rettungskette“, erklärte DRK-Vorsitzende Doris Frick-Kottermanski. Viele Unternehmen informierten an ihren Ständen zu Fragen rund um die Gesundheit, über Prävention, über Hilfsangebote für ältere und beeinträchtigte Menschen.

Narrenzunft Gole zeigt Tanzkünste

Der TSV Riedlingen zeigte sein breites Angebot im Rahmen des Behindertensports und bei der rührigen Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins konnte man sich über ein breites Spektrum von Wanderangeboten informieren. Viele Besucher sind auch in die Stadthalle gekommen, um die Tanzgruppen der Narrenzunft Gole zu sehen und dort auch Kaffee zu trinken. Vor der Stadthalle gab es leckeres Raclette und Käse zum Mitnehmen von der Schwäbischen Alb und auch in der Stadt rund um den Stock konnte man sich gut verpflegen.

Großes Interesse an Autoausstellung

Am verkaufsoffenen Sonntag standen rein optisch schon die vielen Automobile im Mittelpunkt, die sich rund um den Stock platziert hatten. Groß war das Interesse an Wohnmobilen, die man mieten oder auch kaufen kann, aber auch der kleine Opel Aixam war wieder nachgefragt; ein Auto, das man ab 15 fahren darf, wenig Unterhalt kostet, eine ganz einfache Technik hat und deshalb auch bei älteren Menschen begehrt ist: „Viele möchten auf ein Auto nicht verzichten, aber sie fahren keine weiten Strecken mehr und so ist dieses Auto ideal“, sagt Seniorchef Roland Schlegel. Für potenzielle Autokäufer ist ein verkaufsoffener Sonntag ideal, denn da kann man ein breites Angebot auf kleinem Raum anschauen und die jeweiligen Vor- und Nachteile miteinander vergleichen. Eine lustige Clowngruppe hat nicht nur Kindern viel Spaß gemacht und schöne bunte Luftballons machen einfach viel Spaß.

Einzelhändler zeigen Frühjahrsmode

Die neueste Frühjahrsmode gab es bei den Riedlinger Einzelhändlern zu sehen, viel Farbigkeit nicht nur bei der Damen-Oberbekleidung, sondern auch bei Brillen und bei Schuhen. „Man (beziehungsweise Frau) trägt Sneakers in knalligen Farben, sei es ein auffälliges Grün oder ein schöner Farbenmix“, meint Franz Xaver Breitfeld vom gleichnamigen Schuhgeschäft. Am Wochenmarkt gab es in den Räumen der Genussmanufaktur Live-Musik, Kaffee und Kuchen und viele sehr beeindruckende Kellerführungen. Ein neues großes Plakat zeigt die Namen der Riedlinger, die bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet haben und somit die Gründung einer Genossenschaft unterstützen.

Auch die Gastronomie hat von diesem Tag profitiert und man konnte bei den Vorfrühlingstemperaturen auch draußen im Freien sitzen. Es war etwas los in der Donaustadt, und auch im Industriegebiet Mancherloch, wo vor allem der Hagebaumarkt mit seinem Rabattangebot für großen Andrang gesorgt hat.