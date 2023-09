Freundeskreis für Fremde lud zu einem Ausflug ein

(kn) — Dank großzügiger Spenden, die sich angesammelt hatten, konnte der Freundeskreis für Fremde, Geflüchtete in Riedlingen zu einem Ausflugstag an den Bodensee einladen. Das bot ihnen Gelegenheit, die Region besser kennenzulernen. Nur 10 Euro mussten die Erwachsenen bezahlen und Kinder unter 12 Jahren waren frei.

58 Personen hatten sich angemeldet, darunter 16 Kinder. Mit dem Omnibus ging es zunächst nach Meersburg, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Möglichkeit hatten, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden oder mit Ingo Eh vom Amt für Flüchtlinge und Integration in Biberach einen Spaziergang zum Schloss zu unternehmen. Im Anschluss daran, ging es mit dem Bus auf die Fähre und am anderen Seeufer weiter zum Wild– und Freizeitpark Bodanrück in Allensbach.

Die ehrenamtlichen Helfer hatten schon ein Grillfeuer vorbereitet und das mitgebrachte Rucksackvesper konnte dort oder auf dem weitläufigen Gelände verzehrt werden. Zeit genug war vorhanden, um den ganzen Mittag über durch den schönen Park zu streifen und die vielen Eindrücke zu genießen.

Den Teilnehmern — es waren überwiegend ukrainische Familien mit ihren Kindern — hat nicht nur dieser Programmpunkt gut gefallen, und die Ehrenamtlichen vom Freundeskreis haben es ein klein wenig bedauert, dass die vielen jungen Männer, die in der Gammertinger Straße untergebracht sind, die Gelegenheit verstreichen ließen und sich gar nicht angemeldet hatten. Dankbar ist der Freundeskreis für Spenden aus der Bevölkerung, um solch schöne Projekte auch wiederholen zu können.