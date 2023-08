Riedlingen

Freizeitpark Tripsdrill im Rahmen des Riedlinger Ferienprogramms besuchen

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Im Rahmen des Riedlinger Ferienprogramms findet am Montag, 4. September, eine Fahrt in den Freizeitpark Tripsdrill statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 16:13 Von: sz