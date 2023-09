Frauenbund Riedlingen lädt zum Stadtspaziergang ein

(kn) — Seit vielen Jahren schon zeigt Hilde Teschner interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Stadt Riedlingen und jedes Mal wählt sie ein neues Thema. Auch in diesem Jahr hat sie sich wieder mit einem interessanten Aspekt der Donaustadt beschäftigt. Beim diesjährigen Stadtspaziergang am 13. September erläutert sie die Frage, welche Bedeutung die Lage an der Donau für die Menschen und die Stadt hat. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr am Schwedenbrunnen und die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro.