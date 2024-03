Eine 37-jährige Frau, Mutter von fünf Kindern - es war nicht die Angeklagte, die man wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vor Gericht erwarten würde. Dennoch bestätigte sich, dass sie ein Glas am Kopf einer Frau zertrümmert und anschließend noch deren Schwester büschelweise die Haare ausgerissen hat. Bislang war sie strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten.

Mehr als zwei Promille intus

Das handgreifliche Geschehen nahm sam 28. Januar vorigen Jahres gegen 23.30 Uhr bei einer Fasnetsfeier im Bad Schussenrieder Weinstadl seinen Verlauf. Dort erschien die 37-Jährige in ziemlich angetrunkenem Zustand, was durch einen Atemalkoholtest auch amtlich dokumentiert ist. Es wird von einem Blutalkoholwert von deutlich mehr als zwei Promille ausgegangen. Vor Gericht konnte sie sich nur noch teilweise erinnern, räumte aber alle Vorwürfe ein.

Ich habe ihr gesagt, sie soll die Finger von meinem Mann lassen. Angeklagte

Dem Vorfall vorausgegangen war an anderem Ort offenbar ein Streit der Frau mit ihrem Mann, den sie erst ein Vierteljahr zuvor geheiratet hatte. Dieser war nach dem Zoff sowohl ohne Gemahlin als auch ohne Ehering weitergezogen. Später habe sie ihn im Weinstadl in Gesellschaft einer Dame wiedergesehen und ihn mehrfach angerempelt. „Ich habe ihr gesagt, sie soll die Finger von meinem Mann lassen.“ Danach habe sie einen Blackout und könne sich an nichts mehr klar erinnern: „Ich dachte, ich hätte ein Glas geworfen.“

Ein Glas an der Schläfe

Ein umso besseres Gedächtnis hatte die attackierte Dame, die nach eigener Aussage an diesem Abend selbst nüchtern geblieben war, weil sie ihre Kinder nach Hause bringen musste: „Das konnte die Polizei kaum glauben.“ Die 46-Jährige, in Begleitung ihres eigenen Mannes unterwegs, war mit dem ihr unbekannten Mann zufällig ins Gespräch gekommen.

Ich bin eine Woche lang nicht mehr aus dem Haus. Opfer

„Das ist meine Ex“ habe er ihr erklärt, nachdem er bei der Rempelei zweimal gestürzt war: „Er war gut angetrunken.“ Auf die Aufforderung, dies zu unterlassen, soll die angebliche Ex mit der Beleidigung „Dreckige Schlampe“ den Inhalt ihres Glases über sie geschüttet haben. „Ich dann im Reflex auch“, räumte die Zeugin ein. „Dann hatte ich ein Glas an der Schläfe.“

An Haaren und Mund gepackt

Die Angeklagte habe sie anschließend an den Haaren gepackt und mit der Hand in den Mund gegriffen. „Dann war ich kurzfristig weg. Es ist alles so schnell gegangen.“ Die Schnittwunde an der Schläfe habe später genäht werden müssen. Auch im Mund hatte die Attacke Spuren hinterlassen: „Ich konnte am nächsten Tag kaum kauen.“

Tagelang habe sie Schmerzen gehabt. Zudem sei ihr Gesicht von den Fingernägeln ziemlich zerkratzt gewesen: „Ich bin eine Woche lang nicht mehr aus dem Haus.“ Die Fasnet war für sie gelaufen. Seit diesem Vorfall meide sie größere Veranstaltungen.

Extensions mit Naturhaar ausgerissen

Die Angreiferin, die sich bei der Aktion selbst eine blutende Bissverletzung an der Hand zugezogen hatte, wurde von jemand nach draußen vor ein benachbartes Geschäft gebracht. Dort entdeckte die Schwester des Opfers sie und stellte sie zur Rede.

Auch die Schwester wurde daraufhin zweimal von der Angeklagten an den Haaren gezogen, und zwar so heftig, dass die Haarverlängerungen, sogenannte Extensions, samt büschelweise Naturhaaren ausgerissen wurden. Zudem sei sie von der Angeklagten mit den Füßen traktiert worden, berichtete sie vor Gericht. Auch dieses Opfer litt danach längere Zeit unter Schmerzen und nahm Medikamente: „Ich bin nachts aufgewacht. Es fühlte sich an wie Messerstiche.“

Entschuldigung unter Tränen

Unter Tränen entschuldigte sich die Angeklagte bei den Geschädigten. Das sei das persönliche Anliegen seiner Mandantin, nicht seine Anweisung, versicherte Verteidiger David Roth. „Sie geht vom Anfang bis zum Schluss und Sack und Asche“, würdigte er in seinem Plädoyer das Geständnis, die Einsicht und die Reue. „Sie denkt oft nachts daran.“

Schauen Sie, dass Sie nicht mehr so viel Alkohol trinken. Richterin

Es sei eine Ausnahmesituation gewesen, drei Monate nach der Eheschließung mit einer wirtschaftlichen Verschlechterung dazustehen: „Das löst in jedem etwas aus.“ Sie würde gerne Wiedergutmachung im Sinne eines Täter-Opfer-Ausgleichs leisten, sei dazu aber als Minijobberin mit fünf Kindern, davon drei minderjährige, finanziell auf absehbare Zeit gar nicht in der Lage. Die Angeklagte hatte angegeben, sie habe „Altlastenschulden“ und stehe aus medizinischen Gründen unter Betreuung.

„Da kommen Sie heute gut weg“

Während der Anwalt auf 90 Tagessätze zu je zehn Euro plädierte, forderte Staatsanwalt Sascha Musch eine Gesamtgeldstrafe von 160 Tagessätzen. Er wies auf die Gefährlichkeit des Angriffs mit dem Glas hin, bei dem das Opfer auch das Augenlicht hätte verlieren können: „Da kommen Sie heute gut weg.“

Richterin Claudia Rief verhängte schließlich eine Strafe von 140 Tagessätzen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung, welche die Angeklagte in Raten zahlen oder auch abarbeiten könne. Dabei gestand die Richterin ihr eine verminderte Schuldfähigkeit zu. „Schauen Sie, dass Sie nicht mehr so viel Alkohol trinken“, empfahl sie der Angeklagten. Das Urteil ist rechtskräftig.