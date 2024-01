Das ist natürlich Ansichtssache, sicher ist es schön, wenn der Gole durch das Zwiefalter Tor schreitet und weitere 40 Zünfte ihm folgen werden und das sieht man gut von der Zwiefalter Straße aus. Für besonders Wissbegierige gibt es vier Stellen, wo der Umzug kommentiert wird: am Rathaus, an der Ehrentribüne am westlichen Marktplatz, am Weibermarkt und in der Donaustraße in Höhe des Friseurs Laub. Wer auf das „Gequatsche“ verzichten möchte, sollte also diese „Streckenabschnitte“ meiden. Manche Plätze sind sonnenbeschienen und andere gar nicht, aber das kommt ganz aufs Wetter an, ob man eher Schatten oder eher Sonne möchte.