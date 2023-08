Bei der 66. Riedlinger Fohlenauktion ging es im wörtlichen Sinne heiß her, Temperaturen bis zu 34 Grad brachten Menschen und Tiere zum Schwitzen. Dem Besucherandrang tat das keinen Abbruch, Züchter, Pferdeinteressierte und Besucher kamen zahlreich aus Riedlingen und Umgebung. „Four your dreams“ ist der Name des teuersten Fohlens in diesem Jahr. Genauso traumhaft ist sein Preis. Für 28.000 Euro ging es an einen Bieter aus Dänemark.

Stehplätze wieder kostenlos

56 Fohlen waren im Katalog angeboten worden, 50 sind zur Auktion erschienen. Eingeladen hatte der Pferdezuchtverband Baden–Württemberg gemeinsam mit dem Pferdezuchtverein und dem Reit– und Fahrverein Riedlingen. Anders als im vergangenen Jahr war das Areal nicht mehr eingezäunt und ohne Eintrittskarte zugänglich. Lediglich für einen Sitzplatz mussten die Besucher bezahlen.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Tausende Besucher trotzen der Hitze beim Riedlinger Fohlenmarkt. Tausende Besucher trotzen der Hitze beim Riedlinger Fohlenmarkt.

Noch am frühen Morgen habe seine Wetterapp eine hohe Gewittergefahr vorhergesagt, erzählte Bürgermeister Marcus Schafft zu Beginn um 10 Uhr. „Aber jetzt sieht es so aus, als würde sich die Lage entspannen.“ Er freue sich sehr, dass der Fohlenmarkt wieder offen zugänglich ist. „Das schafft eine entspannte Atmosphäre“, sagte er.

Das kleine weiße Fohlen mit seinen blauen Augen erregte viel Aufmerksamkeit. (Foto: Georg Kliebhan )

Hitze setzt Tieren zu

Schon um 5 Uhr war Markus Geng aufgestanden. Der Züchter und zweite Vorsitzende des Pferdezuchtvereins ist mit seiner Stute „Viva Forever“ aus Alleshausen gekommen. „Schon gestern haben wir den ganzen Tag hier aufgebaut und heute Abend geht es dann wieder an den Abbau.“ Davor möchte er seine Stute aber wieder in die heimische Box bringen, weil das heiße Wetter auch den Tieren zusetze.

Schon gestern haben wir den ganzen Tag hier aufgebaut und heute Abend geht es dann wieder an den Abbau. Markus Geng

„Ein taktischer Vorteil ist, dass wir heute morgen bei der ersten Vorstellung schon als Zweite drankommen.“ Erst im vergangenen Jahr hatte Geng auf dem Riedlinger Fohlenmarkt ein Pferd in die USA verkauft. Er lasse sich überraschen, wie es dieses Jahr läuft.

Gute Stimmung bei heißen Temperaturen auf der Riedlinger Fohlenauktion. (Foto: Georg Kliebhan )

Auch Züchterin Sybille Marquart aus Uttenweiler wollte noch nicht in die Glaskugel schauen. Sie war schon einige Male beim Fohlenmarkt dabei, in diesem Jahr ging sie mit dem Dressurhengst „For your Dreams“ an den Start. „Wir sind auch froh, dass wir bei den Temperaturen früh dran sind“, sagte sie.

Lobeshymnen auf die Pferde

Moderator Hendrik Schulze Rückamp hielt sich bei der ersten Vorstellung der Fohlen gemeinsam mit den Muttertieren mit lobenden Worten auch für „For your Dreams“ nicht zurück. „Sensationell, wie sich dieser Schwarzbraune hier zeigt. Diese Schulterfreiheit, so müssen sich sie verhalten in ihren jungen Jahren“, sagte er.

Wir möchten noch mehr Leute zum Fohlenmarkt locken, die sich nicht nur für Pferde interessieren. Georg Wanner

Über zwei Stunden stellte er weitere Fohlen und ihre Abstammung vor, als diese durch den Ring trabten. Dabei fielen weitere Superlative wie „ausgezeichnete Galoppmechanik“, „einer der wertvollsten Stämme überhaupt“ und „Elite“. Dies zeigte, wie hoch das Niveau der vorgestellten Tiere auch in diesem Jahr wieder war.

Trotz des heißen Wetters hatten sich zahlreiche Zuschauer eingefunden. (Foto: Georg Kliebhan )

Krämermarkt soll nächstes Jahr noch größer werden

In diesem Jahr gehörte auch wieder ein Krämermarkt rund 15 Stände zum Rahmenprogramm des Fohlenmarkts. Georg Wanner, stellvertretender Vorsitzender vom Reit– und Fahrverein Riedlingen und mitverantwortlich für die Organisation des Krämermarkts, zeigte sich zufrieden mit der Resonanz bei den Besuchern. Nächstes Jahr solle der Krämermarkt aber noch größer werden, wie Wanner sagt. „Wir möchten noch mehr Leute zum Fohlenmarkt locken, die sich nicht nur für Pferde interessieren.“

Verkaufsquote von 84 Prozent

Nach der Auktion um 14 Uhr war auch Markus Geng sehr zufrieden. Sein Fohlen „Viva Forever“ wurde für 14.000 Euro von einer Dame vor Ort ersteigert. Trotzdem kann sie es nicht sofort mitnehmen. „Eineinhalb Monate bleibt es noch bei der Mutter, dann ist es sechs Monate alt und kann an die neue Eigentümerin übergeben werden“, sagte er. Doppelt soviel erzielte „For your Dreams“ von Sybille Marquart. Nachdem der „Kaiser aus Riedlingen“ die Bühne betrat, wie Schulze Rückamp den Hengst nannte, ging von einem Teilnehmer aus Hessen mit 28.000 Euro schließlich das höchste Gebot für ihn aus.

Kinderspaß auf der Fohlenauktion. (Foto: Georg Kliebhan )

Laut Auktionsleiter Norbert Freistedt war der Fohlenmarkt insgesamt ein voller Erfolg. „Der Durchschnittspreis bei den Sportpferden lag bei 9251 Euro, die Ponys erreichten 6250 Euro. Das ist ein neuer Rekord.“ Nur acht von 50 Fohlen sind nicht verkauft worden, was ebenfalls ein guter Wert sei.

Das Wetter hält

Mit der Wetterprognose sollte Marcus Schafft am Ende Recht behalten. Die Temperaturen waren zwar eine Herausforderung für alle Teilnehmer, doch der Himmel zeigte sich bis zum Ende von seiner trockenen und fast wolkenlosen Seite.