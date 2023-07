Finn Traub ist der schulbeste Abschlussschüler

Alle haben es geschafft! Am 14 Juli durften 86 stolze und nun ehemalige Schüler der Realschule Riedlingen ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen. 64 Schüler erreichten die Mittlere Reife, 22 den Hauptschulabschluss.

Die Schüler Adriana Krasniqi, Franziska Diesch und Alina Eltz aus Klasse 10a sowie Lara Sauter und Lena Vogel aus Klasse 10b führten die Gäste durch den Abend und moderierten das abwechslungsreiche Programm. Für musikalisches Entertainment sorgten dabei unter anderem die Lehrkräfte mit Gesangseinlagen von Johanna Fügner und Jakob Scherb sowie der Lehrerchor. Auch die Tanzgruppe Independent Crew brachte einen tollen Showact auf die Bühne. Unterhaltung der besonderen Art boten vor allem die vier Abschlussklassen mit ihren Programmpunkten. Klasse 10a forderte mit dem digitalen Lernspiel Kahoot das gesamte Publikum zum Wettstreit auf. Ein Quiz–Duell zwischen Lehrern und Schüler hatte Klasse 10d vorbereitet. Zum „alkoholfreien“ Bierpong mit verbundenen Augen forderten Schüler aus Klasse 10b ihre Lehrkräfte heraus. Die Tanzeinlage von Klasse 9b brachte den Saal zum Beben: Die Jungs der Klasse, die in pinken Röcken Filmpassagen aus Dirty Dancing imitierten, sorgten für Gelächter und Applaus.

Im Namen der Stadt Riedlingen gab Franz–Martin Fiesel den jungen Erwachsenen für ihren weiteren Weg den Ratschlag, strebsam, jedoch nie verbissen oder arrogant zu sein; und nahm gleichzeitig etwas Druck raus: „Macht euch keine Sorgen, ihr werdet euren Weg finden. Es werden noch viele Würfel fallen!“ Einen positiven Blick auf die vergangene Schulzeit und auf das, was noch kommen wird, warf in seiner Rede Finn Traub, schulbester Abschlussschüler: Das Grußwort der Kirche richtete die Lehrkraft Johanna Fügner an die Jugendlichen und bat alle Anwesenden mit einem großen Applaus die Leistung der Schüler zu würdigen. Auch Elternbeiratsvorsitzende Lucia Jäggle–Ströbele sprach im Namen der Eltern den Schulabgängern Glückwünsche aus und wünschte alles Gute für die Zukunft. Vor dem Höhepunkt des Abends erinnerte der kommissarische Schulleiter Sebastian Saile an die wertvollen Momente der Schulzeit und betonte dabei die Freundschaften, die daraus erwachsen.

Vom Klassenlehrer überreicht und von Konrektorin Alice Vollmayer und Schulleiter Sebastian Saile beglückwünscht; konnten die Schüler nun endlich ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Ein besonderes Lob gilt dabei den Schüler, die einen der sechs Preise beziehungsweise der 16 Belobigungen erhielten.

Weiter konnten drei Sonderpreise vergeben werden: drei Preise für die beste Schulleistung an Lucy Wilke, Finn Traub und Simon Wahl, Preis für das Fach Technik durch die Blank–Stiftung an Nepomuk Kopf, sowie drei Religionspreise an Franziska Diesch, Cady Willburger und Coralie Fichtner.

Realschulabschluss: Drei Sonderpreise der Stadt Riedlingen für den besten Abschluss mit einem Notendurchschnitt von 1,4: Lucy Willke, 10d sowie Finn Traub und Simon Wahl, 10b. Ein Sonderpreis der BLANK–Stiftung Riedlingen für sehr gute Leistungen im Fach Technik: Nepomuk Kopf, 10B. Zwei Sonderpreise der Katholischen Seelsorgeeinheit Riedlingen für besonderes soziales Engagement und herausragende Leistungen im Fach Katholische Religion: Franziska Diesch und Cady Willburger, 10a.

Hauptschulabschluss: Ein Sonderpreis der Katholischen Seelsorgeeinheit Riedlingen für besonderes soziales Engagement und herausragende Leistungen im Fach Katholische Religion: Coralie Fichtner, 9b. Preise und Belobigungen Realschulabschluss: Klasse 10a: Preise: Franziska Diesch, Ertingen; Adrijana–Lirija Krasniqi, Riedlingen. Belobigungen: Alina Eltz, Neufra; Mathilda Hinz, Ertingen; Cady Willburger, Zwiefaltendorf. Klasse 10b: Preise: Finn Traub, Uttenweiler; Simon Wahl, Kanzach; Nepomuk Kopf, Kanzach. Belobigungen: Linda Kienle, Altheim; Philipp Kuc´, Riedlingen; Jannika Sondermann, Riedlingen; Maren Burgmaier, Dürmentingen; Nevio Attanasio, Langenenslingen; Lena Vogel, Altheim; Matthias Wallemann, Riedlingen. Klasse 10d: Preise: Lucy Willke, Neufra. Belobigungen: Collin Hensel, Riedlingen; Anna Kleck, Ittenhausen; Samara Reiser, Langenenslingen; Teresa Rothermel, Unlingen; Maren Saup, Langenenslingen–Egelfingen; Steven Schell, Riedlingen.