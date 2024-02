Riedlingen

Fettverpuffung beim Kochen

Riedlingen

Nach ersten Erkenntnissen war eine Fettexplosion die Ursache für das Feuer. (Foto: Feuerwehr Riedlingen )

In einer Wohnung in Riedlingen explodierte am Sonntagmorgen Fett in einer Küche. Die Bewohnerin wurde schwer verletzt.