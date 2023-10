Fernstudienmodelle gegen den Fachkräftemangel

An allen Ecken und in allen Branchen mangelt es in Deutschland derzeit an Fachkräften. Deshalb haben sich am Montag EU-Kommissar Günther Oettinger und Prof. Dr. Ottmar Schneck an der SRH Fernhochschule in Riedlingen getroffen. Hier wurde laut Pressemitteilung der Hochschule beratschlagt, wie ein Fernstudienmodell eine Lösung für den allgegenwärtigen Fachkräftemangel sein könnte.

Schneck ist nicht nur Rektor der SRH Fernhochschule, sondern auch Vorstand des Verbandes der privaten Hochschulen in Deutschland. Günther Oettinger bekleidet ebenfalls mehrere Ämter. So ist der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident nicht nur EU-Kommissar, sondern auch Präsident der EBS Universität, die wiederum zum SRH-Konzern gehört. Das gemeinsame Ziel der beiden: Menschen einen Zugang zu Bildung zu schaffen. Denn Bildung helfe letztlich nicht nur dem privaten Glück auf die Sprünge, sondern diene auch dem wirtschaftlichen Interesse eines Landes, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Doch das sei gar nicht so einfach zu realisieren. Denn für ausländische Fachkräfte gibt es einige Hürden, die es zu überwinden gilt, um sich für den deutschen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. In Indien zum Beispiel gebe es viele qualifizierte Ingenieur, denen aktuell durch bürokratische Zulassungsbeschränkungen und überlastete Botschaften bei der Visa-Vergabe einen Studienplatz an einer deutschen Präsenzuniversität verwehrt bleibe oder die mit langen Wartezeiten zu rechnen haben.

Ein Fernstudium könne da die perfekte Lösung sein. Es kann die Wartezeit auf ein Visa überbrücken oder neben Beruf und Familie ein Studium auch aus dem Ausland ermöglichen. Reise- und Aufenthaltskosten werden gespart. Nach erfolgreichem Studienabschluss hätten die ausländischen Absolventen ein 18-monatiges Visum, das mit der Jobsuche in der EU verbunden ist.

Um die Zugänge zu einem solchen Studium zu verschlanken und die Verfahren im Sinne der Fachkräftezuwanderung zu erleichtern will Günther Oettinger zusammen mit der SRH Fernhochschule und Ottmar Schneck diese Thematik jetzt in Angriff nehmen und verstärkt vorantreiben. Aktuell läuft die Terminplanung mit Politikern und Entscheidern.