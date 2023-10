Texmo Precision Castings hat die Mehrheit der Anteile an der Riedlinger Firma Feinguss Blank übernommen. Unter dem Dach von Texmo Blank werden künftig 1710 Mitarbeiter, in fünf Ländern, auf drei Kontinenten arbeiten.

Am Montagmorgen wurden die 470 Mitarbeiter aus Riedlingen über die Zukunft ihres Unternehmens informiert. Unternehmenshauptsitz wird künftig in Sheffield in England sein. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Freigaben.

Auf diesen Tag haben wir uns schon sehr lange gefreut. Juliane Blank

Blank Holding bleibt in Familienbesitz

Das Rätselraten und die Unsicherheiten bei der Belegschaft sind vorbei. Blank und Texmo werden eins. Bereits in der vergangenen Woche wurden die Mitarbeiter in Indien über den Zusammenschluss informiert. Am Montagmorgen war die „Better together“-Veranstaltung in Riedlingen. Daran teilgenommen haben auch die Mitarbeiter aus Sheffield. Weitere Informationsveranstaltungen sind in USA und Rumänien geplant.

„Auf diesen Tag haben wir uns schon sehr lange gefreut“, sagte Juliane Blank, Geschäftsführerin der Blank Holding GmbH, die weiterhin im Besitz der Familie Blank bleibt und die Immobilien zur Verfügung stellt.

Juliane Blank sprach am Montag von einem Festtag für alle und darüber, dass sich das Riedlinger Unternehmen auf eine neue Reise begebe. Bereits seit einem Jahr arbeite Blank erfolgreich mit dem indischen Unternehmen zusammen. Gleiche Werte und die gleiche Arbeitsmoral zeichneten beide Firmen aus.

Weltweit agierende Einheit

Werner Blank, der bis Ende 2013 als Geschäftsführer Feinguss Blank leitete, ging auf die Firmengeschichten beider Firmen ein und verwies auf deren Parallelen. Aus kleinen Familienunternehmen würden sie zu einer weltweit agierenden wirtschaftlichen Einheit. Seiner Überzeugung nach sei der Zusammenschluss für beide einen Win-Win-Situation.

Gemeinsam können wir die Feinguss-Industrie revolutionieren. Arjunan Ramachandran

Der neue Geschäftsführer Arjunan Ramachandran, Enkel des Gründers der Texmo Gruppe, ist seit 2013 Geschäftsführer des indischen Unternehmens. „Gemeinsam können wir die Feinguss-Industrie revolutionieren“, sagte er, verwies auf die Kombination von Fachwissen, Erfahrung und Leidenschaft.

Damit werde Texmo Blank auf globaler Ebene operieren und einem breiteren Kundenstamm ein größeres Angebot an Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Auch seine Deutschkenntnisse stellte er unter Beweis. „Ich freue mich, heute bei euch zu sein.“

Fünf Standorte auf drei Kontinenten

Alexander Lenert, seit vier Jahren Geschäftsführer bei Blank, wird künftig an allen fünf Standorten die Geschäftsführung übernehmen. 1710 Mitarbeiter würden ihre Erkenntnisse vereinen und das Unternehmen voranbringen. „Ich bin fest davon überzeugt, das mit der neuen Gemeinschaft zu erreichen“, sagte er.

In jeder Veränderung stecken Chancen und Risiken. Christian Velsink

Zum neuen Unternehmen Texmo Blank gehören neben dem Standort in Riedlingen und dem Joint Venture in Rumänien, die Unternehmen in Sheffield (UK), Warsaw (USA) und Coimbatore (Indien).

Optimistisch blickte der Betriebsratsvorsitzende Andreas Bleich in die Zukunft. In den vergangenen Jahren sei nicht alles rund gelaufen, sagte er. Mehrere Krisen hätte Blank überstehen müssen. Mit dem neuen Partner arbeite man bereits seit einem Jahr zusammen. „In jeder Veränderung stecken Chancen und Risiken“, sagte Christian Velsink von der IG Metall.

Wobei er in diesem Fall mehr Chancen sehe. Den Mitarbeitern und den Unternehmen stünden spannende Monate bevor. Man müsse abwarten, wie sich die Zusammenarbeit verändere. „Aber sehen wir es erst mal positiv.“