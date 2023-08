Riedlingen

Fahrer und zwei Kinder ohne Gurte unterwegs

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Im Auto saßen fünf Personen, obwohl es nur für vier zugelassen war. (Foto: dpa )

Gleich mehrere Verstöße stellte die Polizei am Mittwoch in einem Auto in Riedlingen fest.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 11:33 Von: sz