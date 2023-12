Erste Wanderung 2024 des Schwäbischen Albvereins Riedlingen

Die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins bietet am Samstag, 6. Januar, seine erste Wanderung 2024 an. Zu der Wanderung sind alle Wanderbegeisterten willkommen. Die Tour ist, wie alle Wanderungen und Veranstaltungen der Ortsgruppe, für alle Personen, die am gemeinsamen Wandern interessiert sind und Geselligkeit mögen, offen. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Wochenmarkt in Riedlingen. Die Abschlusseinkehr ist im Gasthaus „Hirsch“ in Riedlingen vorgesehen. Von hier führt der Weg über die Spitalbrücke zum markierten Albvereins- und Rundweg der Stadt in die Konrad-Manopp-Straße und über die Ziegelhüttenstraße durch das Biotop am Zollhauser Bach. An der Oase der Gesundheit vorbei verläuft die Tour zur Schutzengel-Kapelle und unterhalb des Österbergs nach Altheim. Nach dem Besuch der Pfarrkirche St. Martin geht es durch die Markung Jörgesau zurück nach Riedlingen. Die Wanderstrecke beträgt circa neun Kilometer, eine kürzere Strecke wird angeboten. Wanderführer ist Josef Soukup.