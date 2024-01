Erste Kunstfahrt führt nach Ravensburg

(sz) - Die erste Kunstfahrt 2024 von Kunstkreis 84 Riedlingen und der Volkshochschule Donau-Bussen führt am Samstag, 27. Januar, ins Kunstmuseum Ravensburg zur Ausstellung des bedeutenden Expressionisten „Alexej von Jawlensky“. Er gehörte der Münchner Künstlervereinigung „Der Blaue Reiter“ an und löste sich früh von einer naturalistischen Malerei. Start zu der Halbtagesfahrt ist um 12.30 Uhr bei der Stadthalle - vorausgesetzt es kommen genügend Anmeldungen zusammen. Diese sind bis spätestens Montag, 15. Januar, an die VHS zu richten, per Mail unter [email protected] oder telefonisch 07371/7691.