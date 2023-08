Familie aus der Region will Segelabenteuer starten und dabei Gutes tun

Seit über einem Jahr lebt die Familie Stark auf einem Segelboot, das in einer Werft in Italien liegt. Ihre Reise über die Meere, um sie vom Müll zu befreien, hat sich verzögert, weil am Boot allerhand auf Vordermann gebracht werden musste. Ende August soll das Abenteuer aber endlich losgehen.

Reparieren und umgestalten

Der gebürtige Langenenslinger Chris Stark wollte als Werberegisseur Filme und Videos zur Verbreitung in den sozialen Medien drehen, wenn die Familie auf hoher See ist. Stattdessen liegt das Boot immer noch auf einer Werft am Tiber in der Nähe von Rom.

Der Familienvater ist damit beschäftigt, das Boot zu reparieren, zu renovieren und in Teilen umzugestalten, damit er, seine Frau Lena und die beiden Kinder Christine (5 Jahre) und Toni (3) sich dort wohlfühlen und das Segeln komfortabel und zugleich sehr sicher wird.

Bis Ende November haben die Arbeiten am Unterboden des Bootes gedauert. Erst dann konnte das 18 Meter lange Boot ins Wasser gelassen werden und die Familie einziehen. Das Leben auf einer Werft ist nicht besonders luxuriös:

Die Starks müssen die Dusche sowie die Toiletten im Hafenbüro benutzen. Auf dem Boot gibt es jetzt zwar einen Abwassertank. Das Frischwasser muss jedoch an Land geholt werden. Das Spülbecken in der Bordküche wird mit kaltem Wasser befüllt.

Das Boot ist Heimat

Ein wenig trist sei auch die Umgebung der Werft; alles staubig, der Tiber ein verschmutzter Fluss. Zum nächsten Supermarkt sind es zirka fünf Kilometer. Die Einkäufe erledigt die Familie mit dem Fahrrad.

Wenn dieses gerade keinen Plattfuß habe, was des Öfteren vorkomme. Die Kinder Christine und Toni sind dennoch glücklich. Das Boot ist ihre Heimat.

Einen kurzen Verwandtenbesuch in Deutschland bei den Familien von Lena und Chris haben sie zwar sehr genossen, aber dann überwog das Heimweh nach dem Boot. Hier hat jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer und die Familie sitzt gerne zusammen im „Salon“. Hier wird „gewohnt, gegessen, in der Küchenecke gekocht und auch gearbeitet“, erzählt Lena, die seit Anfang des Jahres wieder berufstätig ist.

Strom in Italien teuer

Für ein Büro in Berlin kann sie bei weitgehend freier Zeiteinteilung online arbeiten und wichtige Besprechungen in Telefonkonferenzen erledigen. So ist für den Lebensunterhalt der Familie gesorgt, denn diese Kosten waren und sind noch sehr hoch. Die Liegeplatzgebühren betragen knapp 500 Euro monatlich und Strom ist in Italien sehr teuer (0,80 Cent/kwH).

Das habe vor allem im Winter ein tiefes Loch ins Budget gerissen, denn es war sehr kalt und Wärme konnte nur mittels eines kleinen Heizlüfters erzeugt werden. Das sei hart gewesen. Kurz stand die Familie vor dem Abbruch ihres Projekts. Aber sie haben durchgehalten, als sie aus dem Bekanntenkreis mitbekommen hatten, dass es auch beim Hausbau Stress und Stolpersteine gebe.

Vorbildliche Mülltrennung

Das Müllsammeln sei momentan in den Hintergrund geraten, wobei die Kinder gemeinsam mit ihrer Mutter Müll aus dem verschmutzten Tiber fischten und diesen auf der Werft entsorgten, wo eine vorbildliche Mülltrennung herrsche.

Auch mal ein Strandtag möglich

Jetzt im Sommer sei das Leben auf einem kleinen Boot sehr viel angenehmer. Die Freiflächen an Deck könnten genutzt werden, die Solaranlage liefert kostenlosen Strom. Die Familie kann sich ab und an auch mal einen Strandtag gönnen. Die Starks haben sich mit einer Familie aus Schottland angefreundet, die ebenfalls in einem Boot auf der Werft lebt und die zwei kleine Kinder haben.

Das gibt den Christine und Toni Gelegenheit mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, zu spielen und trotz Sprachbarrieren miteinander zu kommunizieren. Für Struktur im Alltag sorgt Lena Stark, durch „Homeschooling“.

Da die Familie in Deutschland abgemeldet ist, entfällt die Schulpflicht, doch für die Mutter ist wichtig, dass ihre Kinder früh Grundrechenarten beherrschen, schreiben und lesen lernen. Viele andere Dinge würden beim Segeln entwickelt und das Umweltbewusstsein werde sowieso geschärft durch „Müll sammeln und Müll vermeiden“.

Inzwischen aber haben die Starks genug vom Leben auf der Werft und sie brennen darauf zu segeln. Der Motor ist kurz vor der Fertigstellung, und an den zirka 80 Quadratmetern Segeln fehlen noch Kleinigkeiten und dann soll es Ende August in Richtung Sizilien gehen. Die Planungen sehen einen weiteren Winter auf dem Boot vor, und im Süden sei es hoffentlich wärmer als im sehr kalten Rom, hofft die Familie.