Einladung zu „Zukunftswerkstatt: Land.lebendig denken“

Zu einem kostenlosen Workshop am Donnerstag, 19. Oktober, um 18 Uhr in der Stadthalle Riedlingen laden Bürgermeister Schafft und Wissenschaftler des Instituts für Regionalwissenschaft (IfR) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ein. Die Projektgruppe aus Karlsruhe forscht im Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg zum Thema Resilienz der Ländlichen Räume in Baden-Württemberg.

Der zirka 3,5-stündige Workshop „Zukunftswerkstatt: Land.lebendig denken“ bietet die Gelegenheit, sich gemeinsam mit möglichen Zukunftsszenarien für Riedlingen auseinanderzusetzen, Entwicklungspfade zu erkennen und konkrete Projekte zu erdenken, die als Puzzleteile einer nachhaltigen Entwicklung einen Ausblick auf mögliche Zukünfte unserer Gemeinde geben können. Der Workshop wird wissenschaftlich begleitet und interaktiv gestaltet.

Die Ergebnisse fließen in den abschließenden Projektbericht der Studie zur Resilienz Ländlicher Räume in Baden-Württemberg (www.landlebendigdenken.de) ein, dessen Inhalte wiederum den Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg beeinflussen können.

Eingeladen sind alle interessierten Bürger von Riedlingen und Personen, die einen täglichen Bezug zum Ort haben. Um eine Anmeldung bis zum 18. Oktober unter www.landlebendigdenken.de/zukunftswerkstaetten wird gebeten. Für Verpflegung während des Workshops ist gesorgt.