Einheimischer trifft Polarvogel

(gükü) - Von heimischen Parkgewässern und Seen allseits bekannte, etwa 150 Zentimeter große Höckerschwäne mit ihren roten Schnäbeln begegnen im Winter in den seltensten Fällen wesentlich kleineren Zwergschwänen. Der Kleine mit seinem gelbschwarzen Schnabel misst etwa 115 Zentimeter und kommt von weither.

Dieser Zwergschwan flog von seinem Brutgebiet in der Arktis oder der Tundrazone Russlands offensichtlich Tausende von Kilometern gen Süden und hielt sich einige Zeit mit drei weiteren Artgenossen in überschwemmten Donauwiesen bei Riedlingen zwischen Möwen, Höckerschwänen, Silberreihern und Weißstörchen auf. Sein zweiter Name Tundraschwan weist auf seine weit entfernte Heimat hin. Die Großen mit dem charakteristischen Höcker verhielten sich sehr gastfreundlich. Friedlich grasten sie mit den gelbschwarz geschnäbelten Wintergästen eiweißreiches Gras, Wasser- und Sumpfpflanzen ab. Auf dem Foto scheint es, als wären die Einheimischen stolz auf ihren zierlicheren Überraschungsgast und begegneten ihm zuvorkommend und friedlich. Es kommt sehr selten vor, dass ein Schwanenverwandter aus der russischen Tundra, der normalerweise in Nordwesteuropa überwintert, mit ihnen im Binnenland die Nahrung teilt.