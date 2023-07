Körperverletzung: Darum wird der Beschuldigte freigesprochen

Außer Spesen nichts gewesen. Auf diesen kurzen Nenner lässt sich im Ergebnis das Verfahren gegen einen 35–Jährigen aus dem westlichen Kreisgebiet bringen, der wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung angeklagt war. Am zweiten Verhandlungstag im Riedlinger Amtsgericht blieb selbst dem Staatsanwalt nur der Antrag auf Freispruch.

Faustschläge und Fußtritte

Am ersten Prozesstag hatte das mutmaßliche Opfer den Angeklagten ohne jeden Zweifel als einen von drei Tätern identifiziert, die ihn am Abend des 16. August vorigen Jahres gegen 22.30 Uhr in seiner Wohnung aufgesucht hätten, um ihm Faustschläge und Fußtritte zu verpassen.

Dem sei eine Auseinandersetzung in einem benachbarten Lokal vorausgegangen. Der Beschuldigte wiederum erklärte, bei dem Streit zwar schlichtend eingegriffen zu haben. In besagter Wohnung sei er dagegen nie gewesen. Stattdessen habe er das Lokal bereits vor 22 Uhr verlassen, weil er in jener Nacht noch arbeiten musste.

Ehefrau bestätigt Alibi

Seine Ehefrau berichtete im Zeugenstand, dass sie ihren Mann, der keine Fahrerlaubnis habe, wie schon oft verabredungsgemäß gegen 22 Uhr an der gegenüberliegenden Bushaltestelle abgeholt habe, um ihn zur Arbeit zu bringen.

„Wir haben eine Aussage–gegen–Aussage–Situation. Die Hürden sind da sehr hoch.“ Richter Ralf Bürglen

Ein weiterer Zeuge bestätigte am zweiten Prozesstag, den Mann zu der Zeit an der Haltestelle gesehen zu haben, während er am Fenster eine Zigarette geraucht habe: „Ich kenne ihn seit sechs, sieben Jahren.“

Entlastungszeuge sagt gar nicht

Als Entlastungszeuge hätte ein 39–jähriger aussagen können, der derzeit selbst in Ravensburg inhaftiert ist und von der Polizei vorgeführt wurde. Er war offenbar bei der Auseinandersetzung in dem Lokal und auch bei der mutmaßlichen Körperverletzung beteiligt gewesen sein könnte. Der Auftritt am Amtsgericht war jedoch nur kurz: Nachdem er jegliche Aussage verweigert hatte, ging es zurück ins Schussental.

Nachbar kennt Angeklagten nciht

Wenig ergiebig war auch die Befragung eines Wohnungsnachbarn des Geschädigten. „Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gesehen“, erklärte er bei der Gegenüberstellung des Angeklagten. An jenem Abend sei er früh zu Bett gegangen und durch Klopfen an der Tür geweckt worden. Drei Gestalten hätten ihn nach besagtem Nachbarn gefragt, den er aber nicht kenne.

Ist etwas passiert? Ja! Aber mein Mandant war nicht dabei. Verteidiger Ulrich Klob

Anschließend sei in dieser Angelegenheit bei einem weiteren Nachbarn angeklopft worden. Dieser Nachbar, als Zeuge geladen, erschien jetzt allerdings gar nicht vor Gericht. Er könne aus psychischen Gründen die Wohnung nicht verlassen, ließ er wissen. Auf die Möglichkeit, die Zeugenbefragung dort vorzunehmen, wurde angesichts des voraussichtlich geringen Erkenntnisgewinns verzichtet.

Verteidiger und Ankläger sind sich einig

Auch dem Staatsanwalt schien an einem baldigen Verfahrensende gelegen. Es gebe zwar eine Körperverletzung, wie Beweisfotos dokumentieren. Angesichts der Beweislage plädiere er auf Freispruch. Dem schloss sich Verteidiger Ulrich Klob an: „Ist etwas passiert? Ja! Aber mein Mandant war nicht dabei.“

Empfohlene Artikel Anklage auf gefährliche Körperverletzung Schläge nach dem Kneipenbesuch q Riedlingen

Die Aussage der Ehefrau sei glaubwürdig. Ganz im Gegensatz zu der belastenden Aussage des Geschädigten, der zum Tatzeitpunkt nachweislich 1,8 Promille Blutalkohol hatte. Ansonsten gebe es keinerlei Spuren oder Hinweise.

Möglicherweise falsche Erinnerung

Da sah auch Richter Ralf Bürglen so, der den Angeklagten freisprach: „Wir haben eine Aussage–gegen–Aussage–Situation. Die Hürden sind da sehr hoch.“ Möglicherweise sei der Geschädigte durch die Alkoholisierung in der Wahrnehmung eingeschränkt gewesen und habe die Personen mit denen der vorangegangenen Auseinandersetzung verwechselt. „Es ist durchaus möglich, dass die Aussage bewusst oder wahrscheinlich eher unbewusst falsch war.“