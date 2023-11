Einbrecher machen in Riedlingen Beute

Riedlingen

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Die Täter öffneten eine Geldkassette und nahmen EDV-Geräte mit. (Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb )

Am Mittwoch oder Donnerstag stiegen Unbekannte in eine Firma in Riedlingen ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 12:08 Von: sz