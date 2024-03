Riedlingen

Einbrecher kommt über die Terrasse

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

In der Lindenstraße in Riedlingen war ein Einbrecher unterwegs. (Foto: dpa/Bockwoldt )

In einem Wohnhaus in Riedlingen machte sich ein Unbekannter am Donnerstag oder Freitag zu schaffen. Er war über die Terrassentür eingedrungen.