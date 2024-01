Über drei Jahre galt in der Gastronomie die verringerte Mehrwertsteuer von sieben Prozent. Doch damit ist in diesem Jahr Schluss: Seit dem 1. Januar wird in Restaurants und Cafés wieder die reguläre Mehrwertsteuer von 19 Prozent fällig. Noch ist nicht klar, wie Gäste auf die steigenden Preise reagieren. Doch bei Wirten und dem Gaststättenverband Dehoga herrscht schon jetzt Frust. Das sagen Gaststätten rund um Riedlingen zur Erhöhung und so gehen sie damit um.

„Politik hat sich weggeduckt“

Als einen Schlag ins Gesicht für die Gastronomie bezeichnet Andrea Malmer vom Dehoga-Kreisvorstand und Wirtin des Bad Buchauer Rosengartens die Erhöhung der Mehrwertsteuer.

„Wir müssen die höheren Preise eins zu eins an unsere Gäste weitergeben, weil sich auch für uns die Kosten durch höhere Energiepreise und gestiegene Löhne erhöht haben. Die Dehoga habe alles versucht, um die Erhöhung noch abzuwenden, doch am Ende habe sich die Politik weggeduckt, kritisiert Malmer.

Sorge vor Gaststättensterben

Eine Ausnahme gibt es bei mitgenommenen oder außerhalb des Restaurants verzehrten Speisen: Hier gilt weiterhin die reduzierte Mehrwertsteuer von sieben Prozent. Für Malmer ist dieser Zweig aber kein zweites Standbein. „Ich möchte die Leute bedienen und persönlichen Kontakt haben. Das Mitnehmen ist doch nur ein Abfertigen.“

Ich möchte zwar nicht jammern, aber unsere Kosten sind zum Beispiel durch höhere Mindestliefermengen unserer Lieferanten gestiegen. Jürgen Reck

Noch sei es zu früh, den Umsatzverlust abzuschätzen, sagt sie. Sorgen bereiten ihr die Familien, denen das Geld am Monatsende nicht mehr reichen könnte. Am Ende werde dann oft beim Besuch in der Gastronomie gespart. „Wegen der Gesamtsituation befürchte ich deshalb, dass viele Kollegen im Laufe des Jahres hinschmeißen.“

Eigene Kosten steigen um acht Prozent

Auch im Gasthof zum Löwen in Wilflingen wird die erhöhte Mehrwertsteuer an die Gäste weitergegeben, wie Inhaber Jürgen Reck erklärt. „Ich möchte zwar nicht jammern, aber unsere Kosten sind zum Beispiel durch höhere Mindestliefermengen unserer Lieferanten gestiegen.“ Konkret seien es seit der Corona-Pandemie bis zu 40 Prozent mehr, was durch die reduzierte Mehrwertsteuer jedoch abgefangen wurde.

„Durch die aktuelle Erhöhung um zwölf Prozent steigen unsere Kosten nun aber um acht Prozent an“, beklagt er. Weil man die Qualität beibehalten wolle, müsse man die Kosten auf jeden Fall weitergeben. „Deshalb mache ich mir natürlich schon Sorgen, dass Gäste wegbleiben.“ Noch sei es jedoch zu früh, eine Prognose abzugeben. Auch ihm und seiner Frau sei schon die Idee gekommen, mehr Essen außer Haus anzubieten, sagt Reck. Trotzdem hält er wenig davon, nur um die Kosten abzufangen.

Ausland macht es besser

Noch weniger Verständnis für die Anhebung auf 19 Prozent hat Reck beim Blick ins europäische Ausland. „In 23 von 27 EU-Ländern liegt die Mehrwertsteuer zwischen neun und 13 Prozent“, sagt er.

Die von Eigentümern geführte Gastronomie tut sich mit der Erhöhung neben vielen anderen bürokratischen Hürden jetzt noch schwerer. Peter Baader

Ein Kompromiss auf eine Anhebung in diesem Bereich wäre seiner Meinung nach möglich gewesen. „Ich hatte aber zuletzt nicht das Gefühl, dass dieses Thema diskutiert worden ist.“ Auch sei der Satz in vielen Ländern bei Lebensmittelindustrie und Gastronomie identisch, was die Bürokratie vereinfachen würde.

Politik für Großkonzerne

Ähnlich sieht es Peter Baader von der Privatbrauerei Zwiefalter Klosterbräu. „Die von Eigentümern geführte Gastronomie tut sich mit der Erhöhung neben vielen anderen bürokratischen Hürden jetzt noch schwerer“, sagte er. Am Ende werde das Leben auch für die Endverbraucher immer teurer. Er sei sich bewusst, dass die Mehrwertsteuer vor der Pandemie schon einmal bei 19 Prozent lag, so Baader.

„Aber das Ausland macht es anders und unterstützt kleine und mittelständische Gastronomen.“ Stattdessen betreibe die Ampel eine Politik für die Großkonzerne und Franchise-Unternehmer, anstatt ein Zeichen für die ländliche Gastronomie zu setzen. Sein Betrieb habe die Preise bereits im November angehoben, damit der Schritt im Januar nicht ganz so hart sei. „Ich bin mir nicht sicher, ob Betriebe mit einer sowieso schon geringen Gewinnmarge diese zwölf Prozent Steigerung überleben werden“, so Baader.