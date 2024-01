Durch die Erschließung der Quellen am Österberg, die Vereinigung der Bonhalde-Kropfbrunnenquellen und die Verlängerung des Hauptröhrenstranges von dem Hause des Herrn Eugen Grasselli (ehem. Frauenkloster-heute Rathaus) bis zum Salzstadel (beim früheren Zeitungshaus Ulrich) und in die Veitsvorstadt konnten wunschgemäß auch die Vorstädte vor dem Donauthor, die Veitsvorstadt und die Weilervorstadt mit einem Brunnen bedacht werden unter Beibehaltung sämtlicher bisher bestehender laufender Brunnen.“

Abgebaut und wieder aufgestellt

Die genannten Plätze für die Brunnenvorhaben sind nicht mehr alle genau bekannt, geschweige denn, dass Fotomaterial davon vorhanden wäre. Die Standorte wurden folgendermaßen beschrieben: Bei Ziegler Gairing gegenüber, beim Paradies, in der Ilgengasse bei Schreiner Merk und J. Geiger, rechts der Knabenschule, an der Zwiefalterstraße bei der Laterne, auf dem Veitskapellenplatz und in der Nähe am Bräuhause des Bernhard Braun (Wasserstapfe). Der 1845 gegossene Brunnen am Viehmarktplatz zwischen Post und „Traube“, wurde in den 1960er Jahren abgebaut und 1984 in Neufra vor dem Schloss als Dorfbrunnen aufgestellt.

Autarke Kapuziner

Autark hinsichtlich der Wasserversorgung waren die Kapuziner. Ein Hinweis im Ratsprotokoll von 1712 besagt, dass „allhiesige holtzene bronnen thails ziemblich liederlich“ seien, den „Herren Kapuzinern aber aus dem Zwiefaltischen Steinbruch ein schöner Brunnen gemacht worden sei und man sich bemühe, mit Genehmigung des Herrn Prälaten Steine für zwei Brunnen zu bekommen“.